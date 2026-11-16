نيكاي يهبط 2 % ​بضغط تراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية



انخفض المؤشر «نيكاي» الياباني أكثر من 2 % ​في ختام تداولات، الاثنين، متأثراً بتراجع أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، في وقت ‌يقيّم فيه ​المستثمرون تأثير المشاكل التي تحيط بشركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي قبل إعلان نتائج أعمالها هذا الأسبوع.

ويعد الاكتتاب العام الأولي المرتقب لشركة أنثروبيك -مطورة روبوت الدردشة (كلود)- مؤشراً رئيسياً آخر على معنويات السوق تجاه الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن يتم تحديد سعر السهم، يوم الأربعاء، على ⁠أن يبدأ التداول في اليوم التالي.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.4 % إلى 59662.02 نقطة، ليغلق دون المستوى النفسي المهم البالغ 60 ألف نقطة للمرة الأولى خلال أسبوع.

وشكّل هبوط سهمي أدفانتست، الموردة لإنفيديا، ‌وطوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق، 1072 نقطة من إجمالي تراجع المؤشر البالغ 1480 نقطة، إذ انخفض السهمان 11.1 % و7.1 % على الترتيب، أما المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً فقد سجل خسائر أقل حدة، ‌إذ تراجع 1 %.

وقالت ماكي ساوادا، محللة استراتيجيات الأسهم في نومورا ‌للأوراق المالية: «تتزايد مخاوف السوق بشأن ‌الذكاء الاصطناعي، رغم عدم وجود أخبار سلبية جديدة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تؤثر على تداولات المستثمرين». وتفوق أداء ​قطاعي الخدمات المالية ‌والتجزئة، إذ قفز ​سهم شركة بطاقات الائتمان كريديت سيزون ⁠بنسبة تقارب 17 % لتصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي بعد رفعها لتوقعات أرباحها، وزاد سهم شركة نيتوري للأثاث 9.2 % عقب إعلان نتائجها ​المالية.

وفي اليابان كانت القطاعات التي تضم أسهماً مرتبطة بالذكاء الاصطناعي هي الأقل أداء بين المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 ​في بورصة طوكيو.

وانخفض قطاع المعادن غير الحديدية، الذي يضم شركتي تصنيع كابلات مراكز البيانات فوروكاوا إلكتريك، وفوجيكورا 6.6 %، وتراجع قطاع الأجهزة الكهربائية، الذي يضم شركة أدفانتست 4 %، وكان قطاع التجزئة هو الأفضل أداء، إذ ​صعد 2.5 %.