157 ألف توقيع.. ماسك يقود معركة "إعادة" هوانغ إلى إنفيديا

وقّع إيلون ماسك والعديد من الشخصيات البارزة في "سيليكون فالي" رسالة مفتوحة تطالب بعودة جنسن هوانغ إلى قيادة شركة "إنفيديا" ريثما يتمكن من الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات التي تسببت في إطاحته الخميس.

واستقال مؤسس إنفيديا الخميس من منصبه كمدير تنفيذي لها وسط فضيحة مدوية بعد الكشف عن علاقتين أقامهما خارج إطار الزواج واحدة مع أليس هوانغ التي تتهمها الاستخبارات الأمريكية بالتجسس لصالح الصين، وأخرى مع مرؤوسة في الشركة.

وتطالب الرسالة التي وقّعها أكثر من 157 ألف شخص، مجلس إدارة الشركة الأمريكية العملاقة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي بـ"إعادة جنسن إلى منصبه ريثما يكشف تحقيق مستقل عن ملابسات القضية" ما لم يقدّم المجلس "أدلة دامغة تثبت أن إقالته تصب في مصلحة إنفيديا".

وأضاف الموقعون أن "جنسن يستحق إجراءات عادلة، لا محكمة شعبية". وإلى جانب إيلون ماسك، تضم قائمة الموقعين تيم سويني الذي يرأس شركة "إيبك غيمز" لألعاب الفيديو، وغاري تان، رئيس "واي كومبينيتر" حاضنة الأعمال الأشهر في سان فرانسيسكو.

من جهته، كتب ترافيس كالانيك، مؤسس شركة "أوبر"، "لقد ارتكب أخطاء، نعم، الخطأ من طبيعة البشر، لكنني لا أعتقد أن أيّا مما فعله يبرر إبعاده عن شركته". وأكثر من 7500 موقع هم من موظفي "إنفيديا"، ما يمثل 18% من القوى العاملة في المجموعة.

وتظهر هذه المساندات المكانة الفريدة لجنسن الذي يعدّ بمثابة "عرّاب" للذكاء الاصطناعي. وتحت قيادته، تحولت شركة "إنفيديا" إلى مستثمر لا غنى عنه في "سيليكون فالي" إذ موّلت مراكز بيانات وشركات ناشئة حتى اكتسبت لقب "البنك المركزي للذكاء الاصطناعي"، لكنها واجهت في الوقت ذاته انتقادات بأنها تساهم في تغذية فقاعة مضاربة.

وكان جنسن يدافع عن نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، بما في ذلك النماذج الصينية، ويعارض أي قيود قد تعيق سباق الذكاء الاصطناعي ما وضعه في موقف مضاد لشركة "أنثروبيك" المطورة لنموذج "كلود" ورئيسها داريو أمودي.

وبحسب صحيفة "فايننشل تايمز"، ناقش جنسن هوانغ إمكان العودة مع مقربين منه، وذكر أحد حلفائه أنه يجري تشكيل خلية أزمة تضم مسؤولين تنفيذيين بهدف الحصول على دعم البيت الأبيض.

والجمعة، طالب مساهمان رئيسيان هما براد غيرستنر وغافين بيكر، مجلس الإدارة بإبقاء "كل الخيارات" مفتوحة.

وفي واشنطن، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شركة "إنفيديا" إلى البحث عن رئيسها القادم من "خارج" الشركة.

وقال في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" إن هناك حاجة إلى "تغيير جذري" مطالبا الشركة بتوضيح ما إذا كانت قد تغاضت عمدا عن تهريب رقائقها الإلكترونية إلى الصين.