ترامب يحمّل إدارة بايدن مسؤولية تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على إدارة سلفه جو بايدن في الاضطراب الذي شهدته حركة الطيران في الولايات المتحدة، بعدما أدى عطل تقني إلى وقف جميع الرحلات الجوية لعدة ساعات يوم الجمعة، وتعطيل حركة السفر المحلية والدولية.

وفي أول تعليق له على الحادثة، وصف ترامب، عبر منصته «تروث سوشال»، إدارة حكومة بايدن لقطاع الطيران بأنها «كارثة»، متهماً إياها بسوء إدارة الموارد وعدم تحديث الأنظمة التقنية.

وقال ترامب: «أفسدوا كل ما لمسوه. أُنفقت أموال طائلة من دون تدبير، ما جعل نظاماً قديماً ومتهالكاً أسوأ مما كان عليه عندما بدؤوا».

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في أعقاب تعطل واسع لحركة الطيران، بعدما اضطرت السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات بسبب تعثر تحديث تقني، ما انعكس على جداول الرحلات وأثار اضطراباً في حركة المسافرين.