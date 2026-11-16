«آسيان» تحشد قواها الاقتصادية لكسر «فخ هرمز» وأزمة الطاقة العالمية

انطلقت في العاصمة الفلبينية مانيلا أعمال القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والقمم ذات الصلة، وسط أجواء جيوسياسية بالغة التعقيد وتحديات اقتصادية وأمنية غير مسبوقة تخيم على المنطقة والعالم، في مقدمتها أزمة الطاقة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز. ويجتمع قادة الدول الإحدى عشرة في هذه القمة نصف السنوية الثانية لمناقشة حزمة شاملة من الملفات الملحة، تتصدرها تداعيات أزمة الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب في إيران وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب التوترات المتفاقمة في بحر الصين الجنوبي، والأزمة المستمرة في ميانمار، ومخاطر التلوث بالضباب الدخاني والجريمة العابرة للحدود واقتراب ظاهرة النينيو المناخية.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي المكثف قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى مانيلا لعقد مباحثات مهمة مع قادة آسيان، والاستعداد للقاء قادة الهند واليابان وأستراليا ضمن تحالف «كواد» لموازنة النفوذ الصيني، وذلك تمهيداً لقمة ثلاثية مرتقبة يوم الخميس في مدينة شنغن الصينية تجمعه بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ. وتوازياً مع هذه التحركات الكبرى، برزت تحالفات دفاعية وأمنية لافتة في الإقليم، أبرزها توقيع أستراليا اتفاقاً لتعزيز التعاون الدفاعي مع الفلبين، في وقت نشرت فيه السلطات الفلبينية نحو عشرين ألف شرطي لتأمين العاصمة مانيلا تحسباً لاندلاع تظاهرات شعبية وطلابية وعمالية احتجاجاً على زيارة ترامب وعلى مشروع أمريكي لأشباه الموصلات يُعرف باسم «باكس سيليكا» يثير مخاوف واسعة من تهجير السكان الأصليين، فضلاً عن مطالبات المحتجين بإنهاء النزاع في الشرق الأوسط وإبقاء قادة الانقلاب في ميانمار خارج اجتماعات القمة.

وفي خضم هذه العواصف الجيوسياسية والاقتصادية، سعى قادة آسيان إلى إظهار جبهة موحدة وتأكيد مركزية التكتل في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، فقد شدد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية، على ضرورة أن تتصرف الرابطة بصفتها كياناً واحداً لإيجاد خطط وحلول جماعية تعالج ارتفاع أسعار النفط والمخاوف الأمنية المتزايدة. ومن جانبه، أكد رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، الذي تستعد بلاده لتسلم رئاسة الرابطة المقبلة قبل أن تنتقل إلى تايلاند، أن التكتل قادر على شق طريقه والخروج أكثر قوة إذا حافظ على تماسكه الداخلي، داعياً إلى التعامل بحزم مع الاضطرابات عبر تعميق التكامل الرقمي وتدعيم أمن الطاقة وتوسيع الشراكات الخارجية، وهو ما واكبه تشديد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو خلال الجلسة العامة على أهمية ترسيخ الدور المركزي لـ«آسيان» بوصفها منصة رئيسية متعددة الأطراف، داعياً الدول الأعضاء الإحدى عشرة إلى توحيد مواقفها وتعزيز تأثيرها الجماعي في المؤسسات الدولية والأمم المتحدة عبر الدعم المتبادل لمرشحيها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجلت القمة اختراقاً استراتيجياً مهماً، تمثل في توقيع وزراء التجارة في الدول الأعضاء اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي التاريخية المعروفة اختصاراً بـ«ديفا»، التي وصفتها وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية كريستينا روكي بأنها لحظة فاصلة ستسهم في مضاعفة حجم الاقتصاد الرقمي في المنطقة من نحو تريليون دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030. وترسي هذه الاتفاقية، التي اختُتمت مفاوضاتها في مايو الماضي، إطاراً موحداً للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود والمدفوعات الرقمية وتدفقات البيانات، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى قاعدة عملاء إقليمية أوسع، شريطة تضافر الجهود الحكومية لتطوير البنى التحتية اللازمة وترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة.

وفيما يخص الملفات الأمنية والسياسية الشائكة، لا تزال الخلافات في بحر الصين الجنوبي تمثل اختباراً حقيقياً لعلاقات آسيان مع بكين. وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو عن تحقيق إنجاز جوهري في المفاوضات مع الصين بشأن مدونة قواعد السلوك البحرية، كاشفة عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على نحو ثمانين بالمئة من فقرات المسودة، رغم تأجيل استكمال الاتفاق النهائي إلى العام المقبل خلال رئاسة سنغافورة، نظراً لاستمرار الخلاف حول ما إذا كانت المدونة ستكون ملزمة قانوناً أم لا، في حين أوضح المتحدث باسم الخارجية الفلبينية دومينيك خافيير إمبريال أن نسبة التقدم الإجمالي في مسار التفاوض بلغت نحو سبعين بالمئة. أما بشأن أزمة ميانمار المستمرة منذ الانقلاب العسكري عام 2021، التي أودت بحياة نحو مئة ألف شخص وشردت أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون، فقد اتفق قادة آسيان على اتباع نهج تواصل مدروس وتدريجي لإعادة التمثيل السياسي الكامل للبلاد، مشروط بتحقيق تقدم مستدام وملموس في تنفيذ «توافق النقاط الخمس»، وذلك في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات لافتة مع تزايد الاعتراف بإدارة قائد الجيش مين أونغ هلاينغ المدعوم من الصين وروسيا والهند، وبدء مسؤولين أمريكيين محادثات سرية تراجع سنوات العزلة السابقة.

وتتقاطع هذه التحديات السياسية مع ضغوط معيشية خانقة تفرضها أزمة الطاقة العالمية على شعوب المنطقة المستوردة للوقود، حيث أثار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط مخاوف جدية من تعطل إمدادات النفط وتفاقم معدلات التضخم، ما دفع دول التكتل إلى دراسة مقترحات لإنشاء مخزون نفطي مشترك والمشاركة في مبادرة «مجتمع آسيا الخالي من الانبعاثات» بقيادة اليابان لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.

ورغم أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعاد توجيه ضربات عسكرية جديدة لإيران استجابة لمناشدات دولية، من بينها دولة قطر، قد منح الأسواق قدراً من الطمأنينة المؤقتة، فإن الفئات العاملة في دول مثل الفلبين لا تزال تدفع ثمناً باهظاً لارتفاع تكاليف الوقود وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما لخصته مناشدات السائقين والعمال البسطاء في مانيلا للقادة المجتمعين بضرورة إنهاء الحروب التي يدفع الفقراء والمهمشون ضريبتها الكبرى.

وقد حظيت أعمال القمة وتداعياتها بتغطية وتحليل واسع من قبل كبريات الصحف ووسائل الإعلام الآسيوية التي رصدت أبعاد التحديات والفرص المطروحة أمام التكتل، فقد أبرزت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية رؤية رئيس الوزراء لورانس وونغ حول ضرورة تعميق التكامل الإقليمي في مجالات الاقتصاد الرقمي وأمن الطاقة والشراكات الخارجية لمواجهة العواصف الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المتزايدة عالمياً، مؤكدة التزام سنغافورة بمواصلة البناء على المبادرات الفلبينية لضمان استمرارية زخم الرابطة.

ومن جانبها، ركزت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية على البعد الاقتصادي للقمة، واصفة توقيع اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي «ديفا» بمشاركة وزراء التجارة في الدول الإحدى عشرة بالخطوة التاريخية التي تمهد الطريق لتسهيل التجارة الإلكترونية الإقليمية ومضاعفة الناتج الرقمي للتكتل بحلول نهاية العقد الحالي.

وفي السياق ذاته، سلطت وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا نيوز» الضوء على دعوة الرئيس برابوو سوبيانتو لتعزيز التماسك الإقليمي والعمل الجماعي، مبرزة تأكيده على ضرورة ترسيخ الدور المركزي لآسيان وتوحيد صفوف دولها في المحافل الأممية والمنظمات الدولية لضمان تأثير فاعل في صناعة القرار العالمي.

إن قراءة المشهد الراهن في مانيلا تكشف أن رابطة «آسيان» تقف أمام منعطف تاريخي يتطلب موازنة دقيقة بين الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية وتجنب الاستقطاب الحاد بين القوى العظمى المتنافسة في المنطقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين، فنجاح التكتل في تجاوز أزماته الداخلية كملف ميانمار، واحتواء التوترات الحدودية في بحر الصين الجنوبي، وتفعيل التكامل الاقتصادي والطاقي، سيظل الرهان الحقيقي لضمان أمن واستقرار جنوب شرق آسيا وحماية شعوبها من ارتدادات الصراعات الدولية المتشابكة.