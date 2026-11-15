موجة بيع تضغط على بتكوين.. والسيولة تتجه بعيداً عن العملات المشفرة

تواجه سوق العملات المشفرة اختباراً جديداً لقدرتها على استعادة ثقة المستثمرين، مع استمرار موجة البيع التي دفعت «بتكوين» إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي، وأعادت الضغوط إلى واحدة من أكثر فئات الأصول تقلباً، في وقت تتراجع فيه مصادر رئيسة للطلب المؤسسي، وتتزايد المنافسة على السيولة في الأسواق العالمية.

وهبطت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية إلى نحو 62 ألف دولار خلال تعاملات عطلة نهاية الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو، ومواصلة مسار هبوطي تسارعت وتيرته خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت هذه الموجة بصورة تدريجية في معظم مراحلها، قبل أن تتكثف عمليات البيع وتصفية المراكز في الأيام الماضية، ما يعكس تراجع شهية المخاطرة، بدلاً من اقتصار الضغوط على عمليات تصفية مفاجئة.

وتتزامن هذه التطورات مع مجموعة من العوامل السلبية التي تضغط على السوق، تشمل الاختراق الأمني الذي تعرضت له منصة «بينانس»، وتجدد الضبابية السياسية في الولايات المتحدة عقب مكاسب الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار. كما تواجه الأصول الرقمية منافسة متزايدة على السيولة والاهتمام الاستثماري من قطاعات أخرى، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، مع تنامي الترقب للطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك».

وقالت عائشة كياني مديرة العمليات في «مونارك أسيت مانجمنت» (Monarq Asset Management)، إن اتجاه السوق على المدى القريب سيعتمد بدرجة كبيرة على استقرار الطلب المؤسسي، ومدى سماح الظروف الاقتصادية الكلية بعودة شهية المخاطرة، مشيرة إلى أن موجات الصعود قد تظل هشة والتقلبات مرتفعة إلى أن تتضح هذه العوامل.



3 مليارات دولار تغادر صناديق بتكوين

وتبرز التدفقات الاستثمارية بوصفها أحد أبرز مؤشرات الضغوط الحالية، بعدما تحولت صناديق «بتكوين» الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية، التي كانت من أهم قنوات جذب المؤسسات المالية ومستثمري وول ستريت إلى سوق العملات المشفرة، إلى مصدر إضافي لضغوط البيع.

وسجلت هذه الصناديق صافي تدفقات خارجة بنحو 3 مليارات دولار خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، في إشارة إلى تراجع الطلب الاستثماري عبر إحدى أهم القنوات التي دعمت صعود العملة الرقمية خلال الفترات الماضية.

وتكتسب هذه التدفقات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي لعبته الصناديق الفورية في توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إتاحة التعرض لأسعار «بتكوين» عبر أدوات مالية متداولة في الأسواق التقليدية، دون الحاجة إلى امتلاك العملة مباشرة، أو التعامل مع منصات تداول العملات المشفرة.

وكانت هذه المنتجات قد عززت حضور المؤسسات في السوق، ووفرت مصدراً جديداً للطلب، إلا أن خروج مليارات الدولارات منها خلال فترة قصيرة، يسلط الضوء على حساسية هذا الطلب تجاه تغير الظروف المالية، وتراجع شهية المخاطرة.



ضغوط على الأصول عالية المخاطر

وعلى المستوى الاقتصادي، تواجه «بتكوين» بيئة مالية أقل ملاءمة للأصول عالية المخاطر، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وتزايد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، بما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة لفترة أطول.

وتؤثر العوائد المرتفعة في جاذبية العملات المشفرة من زاويتين؛ الأولى أنها تزيد العائد المتاح للمستثمرين من الأدوات المالية التقليدية الأقل مخاطرة نسبياً، والثانية أنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول مثل «بتكوين»، التي لا تحقق دخلاً دورياً أو عائداً ثابتاً.

كما تسهم قوة الدولار في زيادة الضغوط على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، إذ تجعلها أقل جاذبية نسبياً لبعض المستثمرين الدوليين، وتدعم في الوقت نفسه توجه السيولة نحو الأصول النقدية والأدوات ذات العائد.

وتأتي هذه العوامل في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه توقعات أسعار الفائدة والتضخم، فضلاً عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية، وتقليص تعرضهم للأصول الأكثر تقلباً.



اختراق «بينانس» ومنافسة الذكاء الاصطناعي

ولا تقتصر الضغوط على العوامل الاقتصادية، إذ أعاد الاختراق الأمني لمنصة «بينانس» تسليط الضوء على المخاطر التشغيلية والأمنية التي لا تزال تواجه قطاع العملات المشفرة، في وقت يسعى فيه إلى ترسيخ مكانته ضمن النظام المالي العالمي، واستعادة ثقة المستثمرين.

وتزيد هذه الحوادث من حساسية المتعاملين تجاه سلامة منصات التداول والبنية التحتية للسوق، خصوصاً في فترات الهبوط، عندما تتراجع مستويات السيولة وتزداد مخاطر التصفية واتساع الفجوات السعرية.

وفي الوقت نفسه، تشتد المنافسة على الأموال الاستثمارية مع صعود قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي تستقطب اهتماماً متزايداً من المستثمرين والمؤسسات. ويبرز الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، بوصفه أحد الأحداث التي قد تؤثر في توزيع السيولة، مع تنامي الطلب على المشاركة فيه.

ويرى متعاملون أن بعض المستثمرين ربما يعيدون توجيه جزء من محافظهم إلى فرص استثمارية جديدة، بما فيها الطروحات المرتقبة، وهو ما قد يحد من الأموال المتاحة للأصول الرقمية. لكن حجم انتقال السيولة بصورة مباشرة من العملات المشفرة إلى الطرح لا يزال غير واضح.

وقال جوشوا ليم الرئيس المشارك لقسم الأسواق في «فالكون إكس» (FalconX)، إن التفسيرات المطروحة لضعف السوق تركز على التدفقات الكبيرة الخارجة من أرصدة العملات المستقرة، التي بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الشهر الماضي، إلى جانب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك» وتأثيره المحتمل في السيولة.

وتشير هذه التحركات إلى أن الضغوط لا ترتبط بعامل منفرد، بل بتزامن خروج الأموال من بعض أدوات الاستثمار المشفر، مع ارتفاع جاذبية فرص أخرى، وتغير البيئة الاقتصادية التي تتحرك ضمنها الأصول عالية المخاطر.

الرهان على التبنّي المؤسسي تحت الاختبار

ويعيد الهبوط الحالي طرح تساؤلات بشأن قدرة التوسع المؤسسي في سوق العملات المشفرة على توفير دعم مستدام للأسعار، بعدما راهن مستثمرون على أن دخول المؤسسات المالية الكبرى، وتوسع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بـ «بتكوين»، سيحدان من حدة التقلبات، ويعززان استقرار الطلب.

فخلال السنوات الماضية، اتسع حضور المؤسسات في السوق، وظهرت أدوات استثمارية منظمة أتاحت لشريحة أكبر من المستثمرين الوصول إلى العملة الرقمية، كما توسعت شركات مالية في تقديم خدمات الأصول الرقمية لعملائها.

لكن موجة البيع الأخيرة أظهرت أن اتساع قاعدة المستثمرين لا يعني بالضرورة تحييد المخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصادية أو تدفقات الأموال، إذ تظل أسعار العملات المشفرة شديدة التأثر بتغير شهية المخاطرة وتوجهات السيولة.

وامتدت الضغوط إلى العملات الرقمية الأصغر، التي فقد بعضها مكاسب تراكمت على مدى سنوات، ما يضع استثمارات المتعاملين الذين احتفظوا بهذه الأصول خلال دورات الصعود والهبوط المتعاقبة أمام اختبار جديد، خصوصاً في ظل محدودية السيولة، وارتفاع التذبذب في أجزاء واسعة من السوق.



مستوى 58 ألف دولار تحت المراقبة

ومع استمرار التراجع، تتجه أنظار المتداولين إلى المستويات السعرية السابقة بحثاً عن نقاط قد تمثل مناطق دعم للعملة الرقمية، ويبرز مستوى 58 ألف دولار بوصفه أحد أهم المستويات التي يراقبها السوق، باعتباره قريباً من أدنى سعر سجلته «بتكوين» خلال العام الجاري.

وتشير حركة الأسعار إلى أن العملة كانت قد ارتفعت من أقل من 65 ألف دولار في أغسطس، إلى أكثر من 87 ألف دولار بحلول أواخر سبتمبر، عقب تحسن شهية المخاطرة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل. إلا أن موجة الهبوط الأخيرة محَت معظم تلك المكاسب، وأعادت الأسعار إلى مستويات قريبة من قيعان الصيف.

وقال رايان واتكينز الشريك المؤسس لصندوق «سينكراسي كابيتال» (Syncracy Capital) للاستثمار في العملات المشفرة، إن الأسواق تمر ببيئة تتسم بتجنب المخاطرة على نطاق واسع، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وبقاء الحرب عاملاً ضاغطاً على معدلات التضخم.

وتعكس هذه العوامل مجتمعة مرحلة دقيقة لسوق العملات المشفرة، إذ لم تعد رهانات التوسع المؤسسي وحدها كافية لضمان استمرار تدفق الأموال، في ظل منافسة متزايدة على السيولة، وارتفاع جاذبية الأدوات التقليدية ذات العائد. وستظل قدرة «بتكوين» على استعادة مستوياتها السابقة مرتبطة بعودة الطلب الاستثماري، واستقرار التدفقات إلى الصناديق المتداولة، وتحسن الظروف الاقتصادية التي تحكم حركة الأصول عالية المخاطر.