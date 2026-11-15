السيارات الهجينة توسع حصتها في السوق الأمريكية مع ارتفاع أسعار البنزين

تباطأ نمو السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكن السيارات الهجينة توسّع حصّتها في السوق مستفيدة من ارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران.

وأسهم الإقبال المتزايد على السيارات الهجينة، التي تجمع بين البنزين والطاقة الكهربائية، في زيادة مبيعات شركات السيارات اليابانية والكورية الجنوبية في الولايات المتحدة عام 2026، ما شجّع الشركات التي تنتج السيارات الهجينة منذ سنوات وتلك التي دخلت هذا القطاع حديثاً، على ضخّ استثمارات إضافية.

وأعلنت «هوندا» هذا الأسبوع استثمار ثلاثة مليارات دولار لبناء مصنع جديد للسيارات الهجينة في ولاية أوهايو وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع في ولايتين أخريين. وتنافس الشركة منذ سنوات «تويوتا» المتصدّرة للسوق الأمريكية في هذه الفئة.

أما «نيسان»، التي تطرح هذا الخريف أول طراز هجين رئيس لها في السوق الأمريكية، فأدركت أن غيابها عن هذه الفئة يضرّ بمبيعاتها، بحسب بونز بانديكوثيرا، أحد كبار نواب الرئيس في شركة نيسان للأمريكتين.

وقال بانديكوثيرا «كنا نخسر هؤلاء الزبائن»، موضحاً أن كثيرين يريدون على الأقل التعرّف إلى السيارات الهجينة وتجربة قيادتها، حتى لو اشتروا في النهاية سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي.

وتخطّط «جنرال موتورز»، التي أحجمت عن دخول هذا القطاع في مطلع العقد الحالي حين كانت تستثمر بكثافة في السيارات الكهربائية، لطرح طرز هجينة «في فئات عدة، هي الفئات الرئيسة التي ننافس فيها»، وفق ما قالت رئيستها التنفيذية ماري بارا الشهر الماضي خلال مؤتمر عبر الهاتف.

وأضافت بارا، رداً على سؤال لمحلّل في وول ستريت خلال عرض نتائج الشركة، «سنتحدث عنها بمزيد من التفصيل مع اقتراب موعد طرحها».

وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بأكثر من الخمس منذ منتصف عام 2025، لتبلغ حصّتها من السوق 16,3% بنهاية الربع الثاني، بحسب شركة «كوكس أوتوموتيف» (Cox Automotive) المتخصّصة في خدمات السيارات وتقنياتها.

وهي حصّة قياسية، مقارنة بـ13% قبل عام. وجاء هذا الارتفاع في مقابل تراجع حصّتي السيارات العاملة بمحركات احتراق داخلي والسيارات الكهربائية، التي تضرّرت من إلغاء الإعفاءات الضريبية المخصّصة لها في الولايات المتحدة بموجب قانون وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبقيت أسعار البنزين فوق أربعة دولارات للغالون خلال معظم عام 2026 بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ويبلغ متوسط السعر حالياً 3,87 دولارات للغالون، بحسب جمعية السيارات الأمريكية.

خيارات أوسع

وستبدأ «نيسان» طرح سياراتها الهجينة في الولايات المتحدة بنسخة من «روغ» (Rogue)، وهي سيارة رياضية مدمجة متعددة الاستخدامات تتصدّر نسختها العاملة بمحرك احتراق داخلي مبيعات الشركة اليابانية في البلاد.

وسبق لـ«نيسان» أن طرحت جيلين من السيارات الهجينة في أسواق أخرى، لكنها بدأت قبل سنوات العمل على نسخة أكثر ملاءمة لظروف القيادة في الولايات المتحدة.

وقال بانديكوثيرا «نستخدم هذا النظام في اليابان وأوروبا غالباً للقيادة داخل المدن، حيث يقدّم أداء ممتازاً مع التوقّف والانطلاق المتكرّرين في حركة السير».

وأضاف أن نسخة «روغ» الجديدة «طوّرت لتناسب ظروف القيادة في الولايات المتحدة، ولذلك فإن أداءها ممتاز على المرتفعات ومع الاستخدام المكثف على الطرق السريعة».

ومن مزايا السيارة أيضاً تصميم نظام الدفع، إذ يتولى المحرك الكهربائي وحده تحريك العجلات، فيما يستخدم محرك البنزين لتوليد الكهرباء ولا يدفع السيارة مباشرة.

وصمّم هذا النظام، الذي تسوّقه «نيسان» باسم «إي-باور» (e-POWER)، لتوفير قيادة أكثر هدوءاً وسلاسة مقارنة بطرز هجينة أخرى تعتمد على محرك البنزين لتحريك السيارة.

وباختيارها «روغ»، تراهن «نيسان» على الفئة الأكثر رواجاً بين السيارات الهجينة في السوق الأمريكية. فالسيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات، وفي مقدّمتها «تويوتا راف 4» (Toyota RAV-4) و«هوندا سي آر في» (Honda-CRV)، تمثّل نحو 30% من مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، وفق ستيفاني فالديز ستريتي، مديرة تحليلات قطاع السيارات في «كوكس» (Cox).

وترى فالديز ستريتي أن الإقبال المتزايد على السيارات الهجينة لا يعود فقط إلى غلاء البنزين، بل أيضاً إلى تنوّع الطرز المتاحة، بعدما بدأت شركات أخرى، بينها «كيا» و«هيونداي» الكوريتان الجنوبيتان، بطرح سيارات من هذه الفئة.

وتوقّعت أن تلقى طرز هجينة جديدة إقبالاً جيداً إذا كانت من الفئات الرائجة، مثل شاحنات «البيك أب» والسيارات الرياضية الكبيرة متعددة الاستخدامات.

وقالت إنه يمكن للسيارات الهجينة أن تستحوذ على حصّة أكبر من السوق.