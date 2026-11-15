طائرة صينية كهربائية بوزن 10 أطنان تنجح في أول رحلة بقيادة طيار

نجحت الطائرة التجارية الكهربائية الصينية «سي إي-25 إيه» (CE-25A)، المطورة محلياً بوزن أقصى للإقلاع، يبلغ 10 أطنان، في تنفيذ أول رحلة طيران بقيادة طيار، السبت، في خطوة جديدة ضمن برنامج تطويرها تمهيداً لدخول سوق النقل الجوي التجاري.

وقالت شركة الطائرات التجارية الصينية، إن الرحلة التجريبية أُجريت في مدينة بينتشو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، بمشاركة طيارين ومهندس اختبار طيران، مشيرة إلى أن الطائرة حلّقت بصورة طبيعية، وأن مؤشرات أدائها جاءت متوافقة مع التوقعات.

وتُعد «سي إي-25 إيه» أول طائرة تجارية كهربائية تطورها الشركة الصينية، وقد صُممت أساساً لتشغيل الرحلات التجارية بين المدن، وتتسع لنحو 19 راكباً، فيما تصل سرعتها أثناء التحليق إلى 300 كيلو متر في الساعة، وارتفاع طيرانها إلى 2400 متر، ويبلغ مداها 400 كيلو متر.

وتمثل الرحلة بقيادة طيار مرحلة متقدمة في مسار تطوير الطائرة، بعدما نفذت أول رحلة ذاتية القيادة من دون طيار في 2 فبراير 2026، وأتمت منذ ذلك الحين 19 رحلة اختبار ذاتية القيادة، وفقاً للشركة.

وجرى تطوير الطائرة بالتعاون بين شركة الطائرات التجارية الصينية وشركة «كاتل» (CATL)، المتخصصة في صناعة البطاريات، وجامعة جياو تونغ في شنغهاي، إلى جانب عدد من الشركاء، في نموذج يعكس توظيف الخبرات الصينية في تقنيات تخزين الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير حلول جديدة في قطاع الطيران.

وفي خطوة تمهد لاستكمال إجراءات اعتمادها وافقت الهيئة الوطنية للطيران المدني الصينية على طلب الشركة للحصول على شهادة النوع، وهي إحدى المراحل التنظيمية الأساسية، التي تسبق اعتماد الطائرة للتشغيل التجاري.

وتأتي هذه التطورات في إطار مساعي الصين لتوسيع صناعة الطيران الكهربائي، وتوظيف تقنيات الطاقة الجديدة في النقل الجوي، ولا سيما الرحلات القصيرة بين المدن، كما تعكس مشاركة «كاتل» وجامعة جياو تونغ توجهاً نحو دمج التطور في صناعة البطاريات والأنظمة الكهربائية مع القدرات الهندسية والتصنيعية لقطاع الطيران، بما يدعم تطوير طائرات تجارية، تعتمد على الطاقة الكهربائية.