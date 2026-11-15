السلطات الأمريكية تتوقع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها مساء اليوم

تأمل السلطات الأمريكية بعودة حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى طبيعتها بحلول مساء الأحد، بعد يومين على توقف شامل للطيران بسبب إصلاحات في خطوط الاتصال.

وأفاد موقع تتبع الرحلات الجوية «فلايت آوير» عن إلغاء أكثر من ألف رحلة ليوم الأحد حتى ساعات الفجر الأولى، بعدما أحصى السبت إلغاء 6400 رحلة من أصل 41 ألفاً كانت مقررة.

وكانت إدارة الطيران المدني أعلنت إلغاء 12 ألف رحلة الجمعة.

وتوقع رئيس إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد السبت استئناف الرحلات الجوية بالكامل بحلول الأحد.

وترك التوقف الشامل للرحلات الجمعة المسافرين في جميع أنحاء البلاد في حالة من الترقب والحيرة، لا سيما أن بعضهم أنزل من الطائرة قبل لحظات من إقلاعها فيما بدا موظفو شركات الطيران عاجزين عن تفسير الموقف.

وأوضح وزير النقل شون دافي السبت أن قرار وقف الرحلات الجمعة جاء بعد أعمال صيانة هدفت إلى استبدال أسلاك نحاسية قديمة بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة، ما تسبب بـ «مشكلات» تتعلق بالاتصال بالطائرات وبيانات الرادار.

وتابع «إما بسبب خطأ من جانب المقاول أو نتيجة قطعة معدات معطلة... بدأ الأمر بإغراق أجهزة توجيه (راوترات) أخرى في نظامنا للتحكم في الحركة الجوية».

وكانت هذه المرة الثانية فقط التي يصدر فيها قرار بحظر الطيران في المجال الجوي الأمريكي، أحد أكثر المجالات الجوية ازدحاماً في العالم، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.