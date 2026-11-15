أبل تضيف لغة الإشارة إلى منصة أفلامها



أضافت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل خاصية جديدة إلى منصة البث المباشر أبل تي.في تتيح ترجمة المحتوى بلغة الإشارة، وذلك بهدف جعل استخدامها أكثر سهولة في الوصول إليه بالنسبة للمشاهدين من الصم.

وبدأ توفير هذه الخاصية في البداية ضمن مجموعة محدودة من الأعمال، اعتباراً من يوم الجمعة الماضي مع عرض فيلم بيينج هيومان الذي يتناول حياة الناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، جودي هيومان.

كما ستتاح لغة الإشارة الأمريكية ولغة الإشارة البريطانية في فيلم إف 1 الذي حقق نجاحاً كبيراً على المنصة.

ومن المقرر أن تشمل الخاصية الجديدة أعمالاً أخرى في وقت لاحق من هذا العام، منها فيلما واي أوف ذا واريور كيد وجريهاوند.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أهم ما يميز خاصية لغة الإشارة التي توفرها منصة آبل تي.في عن المنصات الأخرى هو أن نسخة لغة الإشارة من الفيلم ليست منتجاً منفصلاً؛ أي أنها ليست فيلماً مستقلاً مصمماً خصيصاً للمشاهدين الصم. وبدلاً من ذلك، فإن دعم أبل للغة الإشارة متاح كإعداد يمكن تفعيله ضمن الفيلم نفسه، على غرار خاصية تشغيل أو إيقاف الترجمة النصية.

وعند عرض فيلم يتضمن خيار لغة الإشارة، يظهر مترجم في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة ليقوم بترجمة الكلمات المنطوقة إلى إشارات.

وقالت أبل إنها تعاونت مع مجموعة من مديري لغة الإشارة الفنية لضمان أن يتناسب أسلوب المترجم في كل فيلم مع طابع الفيلم ذاته. والجدير بالذكر أن الشركة لا تستخدم مترجمين مولدين بواسطة الذكاء الاصطناعي؛ حيث تؤكد «أبل» أن هذا ليس ما يحتاجه مجتمع الصم وفقاً لما عبروا عنه.