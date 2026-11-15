مايكروسوفت تكشف سبب العطل العالمي وتعلن عودة خدماتها بالكامل

أعلنت شركة مايكروسوفت السبت عودة خدماتها بالكامل بعد انقطاع عالمي أصاب برمجياتها الإلكترونية مثل "أوتلوك" وطال منذ الخميس ملايين المستخدمين والمؤسسات حول العالم.

وقالت الشركة الأميركية في منشور على منصة إكس "لقد نجحنا في معالجة السبب الجذري للحادثة وأعدنا الخدمة إلى المستخدمين والمناطق التي كانت لا تزال متأثرة".

الجمعة أعلنت مايكروسوفت "استعادة واسعة" لخدماتها وقدمت اعتذارها عن هذا العطل العالمي، موضحة أنه مرتبط "بمشكلة تقنية لا علاقة لها بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي".

وأصاب عطل أنظمة مايكروسوفت الخميس وانتشر على مستوى العالم، ما أدى إلى توقف منتجاتها في ما لا يقل عن 74 دولة وإقليما في القارة الأميركية وأوروبا وآسيا وإفريقيا، وفق موقع "داون ديتيكتور" المتخصص.

وأوضحت الشركة أن العطل الذي بدأ بسبب "حمولة مرتفعة" على بناها التحتية، قد أثر على خدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك"، وكذلك على منصّة الاتصال "تيمز" ومساعدها المعتمد على الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت".

وأوضحت لاحقا أن العطل "نجم عن مشكلة حدثت خلال عملية سابقة لزيادة قدرات الشبكة". ولم يُكتشف هذا الخلل في حينه، لكنه ظهر إلى العلن عند إجراء تعديل أحدث على الشبكة، إذ توقّف جزء من الخوادم عن العمل، فيما تعرّضت الخوادم المتبقية لضغط كبير. وتعهدت المجموعة بنشر تقرير كامل عن الحادثة بعد انتهاء التحقيق.

ونبّهت مايكروسوفت السبت إلى "حملة تصيّد إلكتروني تستغلّ الاضطرابات" التي طرأت على شبكتها، مع رسائل إلكترونية زائفة تدّعي أنها بلاغات منها وتؤكّد أن الرسائل التي علقت خلال العطل ستُزال بعد 24 ساعة إذا لم يتمّ الضغط على رابط لاستعادتها.

وانعكس العطل أيضا على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على برمجيات مايكروسوفت، مثل "تشات جي بي تي" و"كلود".

وفي يوليو 2024، تسبّب عطل معلوماتي ناجم عن تحديث فاشل في شلّ الحركة في مطارات ومستشفيات وهيئات مختلفة حول العالم.