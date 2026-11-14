النفط يسجل خسائر للأسبوع الثاني

سجلت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تراجع المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.52 % خلال الأسبوع، لتسجل 95.84 دولاراً للبرميل عند تسوية تعاملات، الجمعة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.50 %، لتغلق عند 88.56 دولاراً للبرميل.

رغم انحسار المخاوف من تصعيد عسكري مباشر لا تزال الهجمات التي تستهدف حركة الشحن البحري تمثل مصدر قلق للأسواق، في ظل المخاطر المحتملة على تدفقات النفط والإمدادات العالمية.