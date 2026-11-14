موجة هبوط جماعية تضرب أسواق العملات المشفرة

شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع أداء سلبياً جماعياً، وانخفاضات ملحوظة عبر مختلف الأصول الرقمية الرئيسية.

وسجلت عملة بتكوين انخفاضاً بنحو 10 % من مستوى 75754 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 68259 دولاراً، وفي نفس الاتجاه الهبوطي انخفضت عملة إيثريوم من 2228 دولاراً إلى 1929.9 دولاراً، بخسارة أكثر من 13 %.

وشهدت عملة سولانا تراجعاً بنسبة 14 % بعد أن هبطت من 89.8 دولاراً إلى 77 دولاراً، ولم تكن عملة دوجكوين بمنأى عن هذه الضغوط البيعية، إذ انخفضت من 0.0726 إلى 0.043 دولار، مسجلة خسارة بأكثر من 11 %، كذلك انضمت عملة إكس آر بي لقائمة التراجع بانخفاضها من سعرها السابق نهاية الأسبوع الماضي عند 1.17 دولار إلى دولار واحد تقريباً، بخسارة 14.5 % تقريباً.

جاءت هذه التراجعات نتيجة لعدة عوامل ضاغطة، أبرزها خروج تدفقات استثمارية من الصناديق المتداولة، وتصاعد مخاوف المستثمرين حيال سياسات التشديد النقدي، واختبار أسعار الفائدة، فضلاً عن تزايد عمليات التصفية القسرية للمراكز الممولة بالرافعة المالية.