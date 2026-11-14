«إنفيديا» تخسر 600 مليار دولار في أسبوع

تكبدت شركة «إنفيديا» الأمريكية خسائر سوقية هائلة اقتربت من 600 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر 2026، في واحدة من أعنف موجات الهبوط التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا العالمية، وسط أزمة غير مسبوقة في قيادة عملاق الرقائق الإلكترونية، عقب استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل الشركة وهيمنتها على صناعة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا» التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقدت «إنفيديا» نحو 573 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في القيمة السوقية لشركة مدرجة على الإطلاق، لتهبط قيمتها إلى نحو 3.92 تريليونات دولار، دون حاجز الأربعة تريليونات دولار.

وتعكس الخسائر حجم التحول الحاد في ثقة المستثمرين، بعدما كانت «إنفيديا» تتصدر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، مدفوعة بالطلب الاستثنائي على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وتكشف المقارنة مع الذروة التاريخية المسجلة في السادس من أكتوبر الماضي عن حجم التراجع، إذ انخفضت القيمة السوقية للشركة من نحو 5.77 تريليونات دولار إلى 3.92 تريليونات، بخسائر تجاوزت 1.8 تريليون دولار خلال خمسة أسابيع تقريباً.

وشهد سهم الشركة الخميس موجة بيع عنيفة، تراجع خلالها بنحو 14% في إحدى مراحل التداول، قبل أن يقلص خسائره مع دخول المستثمرين الأفراد لاقتناص الأسهم المتراجعة. وقدرت شركة «فاندا ريسيرش» مشتريات المستثمرين الأفراد بنحو 111 مليون دولار خلال النصف ساعة الأولى من الجلسة.

وتفاقمت الضغوط عقب استقالة هوانغ على خلفية تقارير بشأن علاقات شخصية أثارت تساؤلات تتعلق بالحوكمة والأمن القومي الأمريكي، في حين تولت المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، لحين اختيار قيادة دائمة للشركة.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى قطاع التكنولوجيا، وسط مخاوف من تأثير الاضطرابات الإدارية على استراتيجية «إنفيديا» وعلاقاتها مع كبار عملائها، وفي مقدمتهم شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى نتائج أعمال الشركة المرتقبة في 17 نوفمبر، بحثاً عن مؤشرات بشأن نمو الإيرادات والطلب على الرقائق المتقدمة وقدرة الإدارة الجديدة على استعادة ثقة الأسواق.

ورغم الخسائر الضخمة، فإن تراجع القيمة السوقية لا يمثل خسائر نقدية مباشرة تكبدتها الشركة، بل انخفاض في القيمة الإجمالية لأسهمها المتداولة، وهو ما يجعل استعادة ثقة المستثمرين التحدي الأكثر إلحاحاً أمام قيادتها الجديدة.