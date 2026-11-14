الصين وأمريكا تبحثان خفض الرسوم الجمركية

ذكرت وزارة التجارة الصينية السبت أن الصين والولايات المتحدة ناقشتا خفض الرسوم الجمركية وتجارة ​السلع الزراعية وقضايا أخرى خلال أول اجتماع لمجلسهما التجاري والذي عقد الجمعة، وذلك قبل أيام من الاجتماع المرتقب بين رئيسي البلدين في شنتشن.

وقالت الوزارة إن الجانبين أجريا مناقشات صريحة ومتعمقة وبناءة حول تنفيذ نتائج المشاورات الاقتصادية والتجارية السابقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية ‌وترتيب متبادل ‌لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 ​مليار ‌دولار ⁠من ​كل جانب ⁠وتجارة السلع الزراعية وقضايا أخرى محل اهتمام مشترك.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الجانبان قد توصلا إلى أي اتفاقات. وذكرت الوزارة أن الجانبين سيواصلان استخدام المجلس لمعالجة الشواغل التجارية وتوسيع نطاق التعاون وتقليص القضايا العالقة.

وعقب قمة ⁠عقدت في سبتمبر بين الرئيسين ‌الصيني شي جين بينغ ‌والأمريكي دونالد ترامب في ​واشنطن، اقترح الجانبان ‌حزمة من التخفيضات المتبادلة في الرسوم الجمركية بقيمة ‌60 مليار دولار، لكن الخطة لم تحسم بعد.

وأظهر تحليل أجرته «رويترز» لبيانات الجمارك في وقت سابق من هذا الشهر أن من المتوقع أن تسجل ‌مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية، باستثناء فول الصويا، أدنى مستوى منذ ⁠سبع ⁠سنوات هذا العام، على الرغم من اتفاق على شراء ما قيمته 17 مليار دولار سنوياً حتى عام 2028، مما يؤكد استمرار حالة الضبابية بشأن الاتفاق.

وحثت بكين واشنطن مراراً على تنفيذ اتفاق خفض الرسوم الجمركية البالغة قيمته 60 مليار دولار، واصفة إياه بأنه شرط أساسي لزيادة مشتريات السلع الزراعية الأمريكية. وقال البيت الأبيض إن ترامب سيجتمع مع شي ​يوم الخميس ​على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي في شنتشن.