تراجع الأسهم الأمريكية.. والأوروبية «تقتنص» مكاسب أسبوعية

تراجعت المؤشرات الأمريكية، اليوم الجمعة، حيث واصل سهم «إنفيديا» التأثير في قطاع التكنولوجيا، ومع متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وسط دعوات برفع أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز 0.10 %، وستاندرد آند بورز 0.70 %، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.18 %.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن «سوزان كولينز»: إن تشديد السياسة النقدية قادم لا محالة بسبب ارتفاع التضخم، فيما رجح «جون ويليامز»، رئيس البنك في نيويورك، أن يواصل المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وانخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 4% إلى 159.78 دولاراً، وهوى سهم «إيه إم دي» بنسبة 11% إلى 521.69 دولاراً، فيما تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 6% إلى 342.66 دولاراً.

عوائد السندات

واستقرت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بدعم من نتائج أعمال الشركات للربع الثالث، وبالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع توقعات زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

ورفع بنك «جولدمان ساكس» مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» إلى 700 نقطة مقارنة بتوقعاته السابقة عند 695 نقطة، وهو ما يعني إمكانية صعود بنحو 5.40% من مستوياته الحالية.

وقال «يواكيم ناجل»، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن المصرف قد يضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين.