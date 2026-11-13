انخفاض أسعار البنزين في ألمانيا عقب الانتخابات الأمريكية

أدت الآمال في انتهاء حرب إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين بألمانيا، في ظل تراجع أسعار النفط الخام.

وبحسب تحليل نادي السيارات الألماني، بلغ متوسط سعر لتر البنزين من فئة "سوبر إي 10" على مستوى ألمانيا أمس الخميس، 949ر1 يورو، بانخفاض يزيد على 6 سنتات، أو بنسبة 2ر3%، مقارنة بالأسبوع السابق.

أما الديزل، فلا يزال أغلى بكثير من البنزين، على خلاف المعتاد في الظروف الطبيعية، لكنه سجل أيضا تراجعا بأكثر من 6 سنتات خلال الفترة نفسها، ليصل متوسط سعر اللتر إلى 188ر2 يورو على مستوى ألمانيا.

ويرى محللون أن نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي كان لها دور مهم في هذا التطور، بعدما خسر الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ. ونظرا إلى أن ترامب هو من بدأ الحرب مع إيران، التي لا تحظى بشعبية لدى كثير من الناخبين الأمريكيين، تصاعدت الآمال في إنهائها، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط الخام.

لكن ترامب عاد مؤخرا إلى تقليص هذه الآمال، ما دفع سعر برميل النفط من خام برنت، المستخرج من بحر الشمال، إلى الارتفاع مجددا أمس الخميس إلى أكثر من 93 دولاراً، رغم أنه لا يزال أقل بكثير من مستواه في نهاية أكتوبر الماضي. فقبل انتخابات الكونجرس، كان سعر برميل النفط الخام يتجاوز 113 دولاراً.

غير أن التأثير الفوري لارتفاع أسعار النفط الخام أو انخفاضها على أسعار البنزين يرجع إلى عامل نفسي في السوق، إذ يستغرق نقل النفط الخام من مصدر استخراجه إلى المصافي، ثم معالجته وتحويله إلى وقود، عدة أسابيع عادة.