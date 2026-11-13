من علاقة سرية إلى تهريب الرقائق.. أليس هوانغ في قلب عاصفة إنفيديا

أفادت وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة، أنّ رقائق متطورة صمّمتها شركة إنفيديا وتخضع لقيود أمريكية، وصلت إلى الصين بشكل غير قانوني، عبر شركة أسستها أليس هوانغ التي أقام معها الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانغ علاقة خارج الزواج.

وتُستخدم هذه الرقائق في مركز بيانات في شنغهاي، بيعت بعض خوادمه إلى شركة Aperia Cloud Services، الشريكة التجارية لشركة إنفيديا والتي تتخذ من سنغافورة مقرّا، وفقا لوثائق راجعتها بلومبرغ.

ولكن هذه الخوادم لم تبقَ في المدينة-الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إذ نقلت عبر شركة ميغاسبيد التي أسستها أليس هوانغ، ليتم تهريبها إلى الصين، كما تُظهر الوثائق.

وفي السياق ذاته، أعلنت ماليزيا الجمعة أنها فتحت تحقيقا بشأن أحد فروع مجموعة "ميغاسبيد إنترناشونال" بشأن احتمال تهريب رقائق للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى.

والخميس، استقال جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الكشف عن علاقتين له خارج إطار الزواج، إحداهما مع أليس هوانغ التي اتهمتها الاستخبارات الأمريكية بالتجسّس لحساب الصين.

وفيما نفت بكين بشكل قاطع تكليف أليس هوانغ بعملية تجسس، حذرت الجمعة الولايات المتحدة من فرض قيود إضافية على تصدير أشباه الموصلات، عقب الجدل المحيط بإنفيديا.