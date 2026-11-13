" الطاقة الدولية": فائض متوقع في سوق النفط خلال الربع الرابع

قالت وكالة الطاقة الدولية ‌اليوم ​الجمعة إن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الرابع من العام ⁠الجاري، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي ‌على النفط، رغم استمرار الهجمات على الشحن البحري.

وذكرت ‌الوكالة أن إمدادات النفط ‌ستبلغ في المتوسط ‌105 ملايين برميل ‌يوميا خلال الربع الرابع، وهو ما ​يزيد ‌بمقدار ​1.7 مليون برميل يوميا ⁠عن الطلب المتوقع. وتوقعت الوكالة في وقت ​سابق ⁠تسجيل عجز ⁠في الإمدادات خلال الربع الرابع.

وقالت الوكالة، التي ⁠تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري عن النفط "تظهر سوق النفط مؤشرات أولية على العودة ‌للتوازن، إذ تجاوزت إمدادات النفط للأسواق العالمية ​الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع حرب إيران".