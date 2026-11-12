إنفيديا تتراجع إلى المركز الثالث بقائمة أكبر شركات العالم مع هبوط قيمتها السوقية دون 3.9 تريليونات دولار

هبط سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 7.8% خلال تعاملات الخميس، عقب إعلان استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانج، في تطور مفاجئ يأتي وسط تداعيات تقارير عن علاقات شخصية أثارت تساؤلات تتعلق بالأمن القومي، وتحقيق مستقل أطلقه مجلس إدارة الشركة.

وتراجع السهم إلى 160.16 دولاراً، بعدما لامس 148.80 دولاراً في بداية الجلسة، لتنخفض القيمة السوقية للشركة إلى أقل من 3.9 تريليونات دولار، وسط ضغوط على أسهم صانعة الرقائق.

وأعلنت الشركة تنحي هوانج عن منصبه، وكذلك عضوية مجلس الإدارة، بأثر فوري، بعد 33 عاماً قضاها في قيادة «إنفيديا»، التي تحولت خلالها إلى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً، وأبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وعينت الشركة المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، على أن تستمر في منصبها المالي إلى حين اختيار رئيس تنفيذي دائم، فيما بدأ مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من داخل الشركة وخارجها.

وتأتي الاستقالة بعد تقارير عن علاقتين شخصيتين لهوانج، إحداهما مع سيدة أعمال يشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، والأخرى مع مسؤولة في الشركة. وكان مجلس الإدارة قد أعلن فتح تحقيق مستقل في تقارير عن استهداف هوانج من جهة استخبارات أجنبية، مؤكداً أنه لا يملك مؤشرات على اختراق أسرار الشركة أو المساس بالأمن القومي.