جولة تمويل ترفع قيمة «أجايل روبوتس» الألمانية الناشئة للروبوتات إلى 8.5 مليارات دولار

أعلنت شركة «أجايل روبوتس» الألمانية الناشئة المتخصصة في الروبوتات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، الخميس، أن جولة تمويل جديدة رفعت قيمتها إلى 8.5 مليارات دولار (7.7 مليارات يورو)، ما يمنحها موارد مالية إضافية للتوسع عالمياً.



وتعد «أجايل روبوتس» من أبرز الشركات الأوروبية المصنعة للروبوتات الشبيهة بالبشر والأذرع الروبوتية، وتعمل في مجال «الذكاء الاصطناعي المادي»، إذ تُستخدم معداتها لأتمتة العمل في المصانع وتسريعه.



وجمعت الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها 500 مليون دولار في جولة التمويل التي قادتها مجموعة «سوفت بنك» اليابانية العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا، وشاركت فيها شركات أخرى بينها «إنفيديا» العملاقة لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، ومجموعة «هيتاشي» اليابانية.



وقال متحدث باسم الشركة التي تأسست عام 2018، لوكالة فرانس برس، إنها أصبحت الآن شركة الروبوتات العاملة في مجال «الذكاء الاصطناعي المادي» الأعلى قيمة في أوروبا.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة ومؤسسها تشاو بنغ تشن: «تتمثل رؤيتنا في أن تعمل الروبوتات الذكية جنباً إلى جنب مع البشر في المصانع والمستودعات في كل مكان، وأجايل روبوتس مصممة على قيادة هذا التحول».



وأضاف أن التمويل سيُستخدم لدعم التوسع في الولايات المتحدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية في ألمانيا، ودخول أسواق جديدة.



وتقول الشركة إنها نشرت نحو 20 ألف روبوت في قطاعات تشمل صناعة السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية.



وتعد «أجايل روبوتس» من بين مجموعة من الشركات الناشئة في ألمانيا التي تسعى إلى نقل الذكاء الاصطناعي من العالم الرقمي إلى العالم المادي، مع التركيز على استخدامه خصوصاً لدى الشركات الصناعية التقليدية في البلاد.