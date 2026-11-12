تقلبات «وول ستريت» تضع الأسواق العالمية أمام اختبار

دخلت الأسواق العالمية مرحلة جديدة من التقلبات عقب التحولات السياسية في الولايات المتحدة، مع تصاعد المخاوف من تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتجدد الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة، ما دفع أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى موجة بيع حادة.

وفيما تكبدت مؤشرات «وول ستريت» خسائر قوية أظهرت أسواق الأسهم الإماراتية قدرة على التماسك، مستفيدة من النتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة خلال الربع الثالث، واستمرار المسار الصعودي لمؤشر «MSCI الإمارات» الممتد من عام 2023 وحتى 2026.

وترى رزان هلال، محللة الأسواق المالية المعتمدة لدى «فوركس دوت كوم» (FOREX.com)، أن قوة النتائج المالية للشركات الإماراتية، إلى جانب الأداء الإيجابي للمؤشر، يدعمان نظرة مستقبلية إيجابية، تتسم بالحذر. وأوضحت أن النطاق بين 20.00 و20.60 يمثل مستوى فنياً محورياً، إذ إن الإغلاق فوقه يعزز فرص مواصلة الصعود، ويعيد المستويات القياسية السنوية، وأعلى مستويات المؤشر المسجلة منذ عقود إلى دائرة الاهتمام.

وجاءت التقلبات العالمية في أعقاب فوز الديمقراطيين بمزيد من النفوذ في الكونغرس الأمريكي، وهو ما أثار في البداية تفاؤلاً لدى المستثمرين في الخليج، على خلفية توقعات بزيادة الضغوط السياسية للتوصل إلى تسوية تفاوضية مع إيران، بما قد يحد من مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة، ويخفف الضغوط التضخمية، لكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلاً، إذ أثارت احتمالات تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير مراكز البيانات مخاوف المستثمرين، وأطلقت موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا. وخلال جلسة الخميس تراجع مؤشر ناسداك بنحو 8 %، فيما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 5 %، ووصل المؤشران إلى مستويات تشبع بيعي لم تُسجل منذ مارس 2026.

وترى هلال أن الأهمية الاستراتيجية لقطاع الذكاء الاصطناعي قد تدفع الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية، والبيت الأبيض، بقيادة الجمهوريين إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الأطر التنظيمية، بما يساعد على استقرار توقعات الاستثمارات في مراكز البيانات، غير أن عدم تولي الكونغرس الجديد مهامه قبل يناير 2027 يبقي المجال مفتوحاً أمام استمرار الجدل والتقلبات.

وزادت بيانات الوظائف الأمريكية من تعقيد المشهد، بعدما أضاف الاقتصاد 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، متجاوزاً التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة من 4.2 % إلى 4.1 %، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط على أسعار الفائدة.

وفي المقابل قد توفر مستويات الدعم، التي سجلتها المؤشرات الأمريكية، خلال جلسة الخميس، أرضية لارتداد فني، خصوصاً مع دخولها مناطق التشبع البيعي، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة بداية تعافٍ مستدام.

وتبقى أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في الخليج من أبرز العوامل المحددة لمسار الأسواق خلال المرحلة المقبلة، فهبوط خام برنت دون 92 دولاراً للبرميل، وغرب تكساس الوسيط دون 86 دولاراً، بالتزامن مع تقدم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، قد يخفف الضغوط التضخمية، ويدعم شهية المخاطرة.

في المقابل فإن عودة النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار ستعيد مخاوف التضخم، وأسعار الفائدة إلى الواجهة.

وبحسب هلال فإن انحسار التوترات، وتراجع الضغوط التضخمية قد يمنحان الأسواق الإماراتية زخماً إضافياً لاختراق مستوى المقاومة بين 20.00 و20.60، بعدما أظهرت قدرة على الحفاظ على تماسكها في وقت تعرضت فيه أسواق عالمية لخسائر حادة.