هبوط جماعي للعملات المشفرة.. و«بتكوين» دون 73.5 ألف دولار



تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لتتداول «بتكوين» دون مستوى 73.5 ألف دولار، عقب تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وانخفضت عملة بتكوين 1.53 % إلى 73363 دولاراً، والإيثريوم 1.74 % إلى 2043 دولاراً، وهبطت سولانا 2.12 % إلى 83.12 دولاراً، وإكس آر بي 0.92 % إلى 1.05 دولار، ودوجكوين 1.85 % إلى 0.0673 دولار.

ويأتي هذا الهبوط الجماعي في أصول التشفير وسط تحولات واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي جاءت أعلى من المتوقع، ما دفع الأسواق لتسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع إضافي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

هذه التوجهات التشديدية عززت من قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، ما أدى بدوره إلى تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر وعلى رأسها العملات المشفرة.

وقد انعكست هذه الضغوط سلباً على تدفقات السيولة الاستثمارية، حيث شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للبتكوين موجات من خروج رؤوس الأموال، ما حد من قدرة السوق على التماسك ودفع العملات الرقمية الرئيسية لاختبار مستويات دعم أدنى مقارنة بأسابيع سابقة.

ويرى المحللون أن الأسواق باتت ترهن مسارها القصير الأجل بالبيانات الاقتصادية القادمة، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات إضافية من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بشأن وتيرة السياسة النقدية ومآلات أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.

وفي سياق متصل، أشار محللون ماليون إلى أن هذه التراجعات الجماعية تعكس حالة من الحذر الشديد المسيطرة على الأسواق العالمية، حيث يفضل كبار المستثمرين إعادة تمركزهم نحو أصول أكثر أماناً لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأكد الخبراء أن كسر «بتكوين» لمستويات الدعم الحالية قد يفتح الباب أمام موجة بيعية جديدة قصيرة الأجل، ما لم تتدخل السيولة لدعم الأسعار واحتجاز الخسائر عند المستويات الحالية.