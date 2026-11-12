«نيكاي» يتخلى عن مكاسبه ويتراجع بضغط انخفاض أسهم الشركات



تراجع مؤشر «نيكاي» الياباني للمرة الأولى خلال 4 جلسات، بضغط انخفاض أسهم الشركات، واختتم نيكاي ​تداولات، الخميس، على انخفاض، مبدداً مكاسبه، التي سجلها في وقت ​سابق من الجلسة، مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بفعل اتساع خسائر العقود الآجلة للمؤشر ناسداك، في حين هوت أسهم إنفيديا في تعاملات ما بعد الإغلاق.

وانخفض سهم إنفيديا بأكثر من 8 % في تعاملات ما بعد ساعات التداول ⁠بعدما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الشركة تستعد لإقالة رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ.

وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن مجلس إدارة «إنفيديا» سيعقد اجتماعاً للبت في إقالة هوانغ، بينما ‌تواجه الشركة، والتي تعد أكبر مورد لرقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، تداعيات تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج تتعلقان برئيسها التنفيذي.

وتراجع ‌المؤشر نيكاي 0.7 % إلى 60819.84 نقطة، ‌بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة 0.88 %، وفي ‌المقابل صعد المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقاً 0.2 % إلى 3937.33 نقطة، وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك 1 % ​خلال التعاملات الآسيوية.

وقال تاكاماسا ‌إيكيدا، كبير مديري ​المحافظ الاستثمارية لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول: «توقع ⁠المتعاملون أن تتراجع «وول ستريت» في وقت لاحق مع هبوط العقود الآجلة لناسداك في التداولات الآسيوية». وأضاف: «كما أخذ المستثمرون ​في الحسبان ⁠موجة البيع ⁠التي تعرض لها سهم «إنفيديا» في التداولات بعد الإغلاق».

وفي طوكيو هبط سهم أدفانتست، المورد المرتبط بـ«إنفيديا»، 4.64 %، بينما هوى سهم ⁠إيبيدن 8.32 %، وسجل إيبيدن أكبر خسارة بين أسهم المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية.

وتخلى سهم كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة عن مكاسبه المبكرة، لينهي الجلسة منخفضاً 2.83 %، في حين قلصت أسهم طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات إنتاج الرقائق، مكاسبها ‌لتغلق مرتفعة 0.35 %.

وبدد أيضاً سهم مجموعة سوفت بنك مكاسبه ليغلق منخفضاً ​3.04 %،

وصعد سهم مجموعة سوني 1.93 %، ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس، بينما قفز سهم جابان توباكو 7.8 %.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي ارتفع 153 سهماً، وتراجع ​72 سهماً.