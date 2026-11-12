صعود المؤشرات الأوروبية بدعم تراجع أسعار الطاقة



صعدت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الخميس، عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفضل الأداء القوي للشركات، بدعم تراجع أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة، وانحسار التوترات الجيوسياسية، واتجاه المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم بعيداً عن ⁠الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في كل من آسيا والولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول ‌الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، بعد الإغلاق عند مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

ويجري تداول ‌خام برنت قرب 93 دولاراً للبرميل، منخفضاً عن المستويات المرتفعة، التي سجلها في الآونة ‌الأخيرة، وهبطت أسعار الغاز الأوروبية مع زيادة الإمدادات القادمة ​من الخليج، وتراجع مخاوف ​المتعاملين من احتمال تجدد ⁠التصعيد في الصراع بالمنطقة.

وتلقت الأسهم الأوروبية دعماً من نتائج الشركات القوية ​في ⁠الربع الثالث، ⁠ووفقاً لدويتشه بنك فقد تسارع نمو أرباح الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 ⁠من 22 % إلى 28 %، وهو أقوى معدل نمو في أربع سنوات.

وقفز المؤشر الأوروبي بأكثر من 12 %، منذ بداية العام، ‌ولا تزال أسهم قطاع الطاقة صاحبة الفضل الأكبر في ​المكاسب بعد صعودها 36 % إثر الارتفاعات، التي سجلتها أسعار الطاقة في وقت سابق من العام.