الصين تتهم واشنطن باستغلال "التجسس المزعوم" على رئيس إنفيديا لفرض حصار تكنولوجي

اتهمت الصين الولايات المتحدة بتوظيف ادعاءات وصفتها بأنها غير صحيحة، بشأن استهداف الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، جنسن هوانغ، في مخطط تجسس يُشتبه في ارتباطه ببكين، ذريعة لفرض قيود وحصار تكنولوجي على الشركات الصينية، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين حول قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، خلال إحاطة صحفية دورية، الخميس، إن التقدم التكنولوجي في الصين يستند إلى الابتكار المستقل والتعاون المفتوح، داعية الجانب الأمريكي إلى التوقف عن اختلاق روايات التجسس، واستخدامها مبرراً لفرض حصار تكنولوجي على الصين.

وتأتي التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن مخطط استخباراتي صيني مزعوم لاستهداف هوانغ، من خلال بناء علاقة شخصية مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» (Megaspeed International)، المتخصصة في مراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، والتي أفادت تقارير بأن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين يشتبهون في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية.

وأقر جنسن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، بوجود علاقة عاطفية خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاراً إلى زوجته وعائلته، وموظفي الشركة، فيما لم يكشف في رسالته الداخلية عن هوية المرأة المعنية.

وفي تطور لافت أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل في التقارير المتعلقة باستهداف رئيسها التنفيذي من جانب جهة استخباراتية أجنبية، مؤكداً أنه لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق، وأن هوانغ سيواصل مهامه رئيساً تنفيذياً، وسيتعاون بالكامل مع التحقيق.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ظل الدور المحوري، الذي تؤديه «إنفيديا» في صناعة أشباه الموصلات المتقدمة، واحتدام المنافسة الأمريكية - الصينية على امتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بتصدير الرقائق المتطورة إلى السوق الصينية.

وكان هوانغ قد دعا مراراً إلى تخفيف القيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين، معتبراً أن إتاحة الوصول إلى السوق الصينية مهمة للحفاظ على موقع الشركات الأمريكية في صناعة التكنولوجيا العالمية، وترى تقارير إعلامية أن القضية قد تزيد الضغوط داخل الكونغرس الأمريكي لتشديد ضوابط تصدير أشباه الموصلات والتقنيات المرتبطة بها إلى الصين.

ولا تزال المزاعم المتعلقة بطبيعة العلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وما إذا كانت قد أدت إلى نقل معلومات حساسة، موضع تحقيق، ولم تعلن السلطات الأمريكية أدلة علنية، تثبت حدوث اختراق لأسرار الشركة أو الأمن القومي.