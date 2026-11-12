"إنفيديا" تستعد لإطاحة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ

يستعد مجلس إدارة "إنفيديا" لإطاحة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء في ظل مواجهته قائمة متزايدة من الجدل، بما في ذلك تورطه في علاقات غرامية متعددة.

وكان مجلس إدارة الشركة يستعد للاجتماع في موعد قد يبدأ الأربعاء لبت مستقبل هوانغ، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء أن هوانغ كان منخرطا أيضا في علاقة غرامية ثانية خارج إطار الزواج مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس "إنفيديا" لقطاع الرعاية الصحية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز" أن باول البالغة 48 عاما والتي تعد وجها عاما لجهود شركة "إنفيديا" الرامية إلى توسيع نطاق تقنيات الرقائق لتشمل قطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، كانت تتحدث في مؤتمر في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا حيث شوهدا "وهما يتبادلان لحظات رومنسية في الفندق".

دعوى جماعية

وتأتي المعلومات بشأن هذه العلاقة الثانية عقب اعتراف هوانغ بوجود علاقة تربطه بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة "ميغاسبيد" المتخصصة في مراكز البيانات ومقرها سنغافورة. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه جرى تصوير الاثنين معا في تايبيه عامَي 2024 و2025.

وأفادت تقارير بأن الاستخبارات الأميركية عمّمت مذكّرة في الربيع الماضي تقول فيها إن أليس هوانغ كانت تعمل لصالح وزارة أمن الدولة الصينية.

وفي رسالة وجّهها إلى موظفي الشركة ونشرت الأحد، أقر هوانغ بإقامة علاقة غرامية مع امرأة وقدم اعتذارا لكل من عائلته والموظفين وقال "لقد خنت زوجتي. تصرفاتي ألحقت الأذى بها وبأولادنا. لا يوجد أي عذر لما فعلته. أنا آسف جدا".

وفي اليوم ذاته، فتحت إنفيديا تحقيقا مستقلا "في ضوء التقارير الصحافية الأخيرة التي أشارت إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي جنسن هوانغ كان هدفا لعملية استخباراتية أجنبية".

وكتب هوانغ في بيانه "أنا أدعم التحقيق وسأتعاون بشكل كامل. أنا أحب بلدنا وشركتنا". وذكرت صحيفة "تايمز" أن الكونغرس طلب منه أيضا تقديم إيجاز في جلسة مغلقة حول تفاعلاته مع أليس هوانغ.

ومع الطفرة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي والتي دفعت بأسهم شركة "إنفيديا" إلى مستويات قياسية، ظهر هوانغ إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فعاليات أقيمت في البيت الأبيض، كان آخرها الشهر الماضي، حين تسلّم "الميدالية الوطنية للعلوم" من الرئيس الجمهوري.

وكان هوانغ من بين أكثر قادة التكنولوجيا تأثيرا في العالم، إلى جانب إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زاكربرغ، الذين تعهدوا وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات المحتملة، في حين رفض ترامب الدعوات المطالبة برقابة حكومية، وقلل من شأن التحذيرات التي تشير إلى أن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى فناء البشرية.

وأقام مساهمو شركة "إنفيديا" دعوى قضائية جماعية على هوانغ والشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي بسبب الإخفاق في الكشف للمستثمرين عن معلومات تتعلق بهذه العلاقة.

وشهدت أسهم "إنفيديا" هبوطا حادا في الأيام الأخيرة منذ أقرّ هوانغ بتلك المسألة.