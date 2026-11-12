الدولار عند أعلى مستوى في 19 شهراً مع تزايد توقعات رفع الفائدة

ارتفع الدولار اليوم الخميس إلى أعلى مستوى له ​في 19 شهراً مقابل العملات الرئيسية، مدعوماً بالتوقعات المتزايدة برفع ‌سعر الفائدة ​الأمريكية في حين اقترب الين من مستوى 160 للدولار عقب تصريحات مائلة للتيسير النقدي من أحد مسؤولي بنك اليابان المركزي.

وزاد المتعاملون من رهاناتهم على رفع الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر والتي جاءت أعلى من المتوقع، وسلسلة من التصريحات المائلة للتشديد ⁠النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين عبروا عن قلقهم إزاء استمرار التضخم وتركوا الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وتتوقع بعض شركات الوساطة الكبرى، ومنها جولدمان ساكس، الآن رفعا آخر ‌في أوائل العام المقبل، بالإضافة إلى رفع مرتقب في ديسمبر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.15 بالمئة ‌إلى 103.02، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان ‌2025.

ومقابل الين، عكس الدولار اتجاها سابقا نحو الهبوط ليرتفع 0.04 بالمئة ‌عند 159.83 يناً مدعوماً بفوارق ‌أسعار الفائدة الواسعة مع زيادة توقعات المتداولين بأن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية. وسجل الدولار ​أعلى مستوى له في ‌أكثر من شهرين ​في وقت سابق من اليوم الخميس.

وتوقع كثير من المحللين ⁠في استطلاع أجرته رفع سعر الفائدة اليابانية الشهر المقبل، وتعزز هذا الرأي اليوم الخميس بفضل بيانات أظهرت أن معدل التضخم السنوي في أسعار الجملة باليابان تسارع مجددا إلى 7.1 بالمئة منذ بداية العام حتى أكتوبر تشرين الأول، مرتفعا من زيادة سنوية بلغت 6.8 بالمئة ‌في سبتمبر .

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1096 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة ​إلى 1.3266 دولار.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار الأسترالي مستقرا عند 0.6847 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.05 بالمئة إلى 0.5559 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.63 بالمئة إلى 73848.24 دولاراً. ونزل ​سعر إيثر 0.49 بالمئة إلى ‌2058.18 دولاراً.