انتعاش الأسهم الأمريكية.. والأوروبية تحلق إلى مستوى قياسي

انتعشت الأسهم الأمريكية الأربعاء، وسط إعلان نتائج قوية لشركة كورويف، أسهمت في احتواء مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق المفرط في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.21%، فيما صعد ستاندرد آند بورز 1.46%، وناسداك 2.17%.

وصعد سهم «كورويف» 17% إلى 56.91 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركة، فيما زاد سهم «إنفيديا» بنسبة 2.26% إلى 173.34 دولاراً، بعدما سجل خسائر بنحو 9.5% في الجلستين السابقتين.

وارتفع سهم «إنفيديا» خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الأربعاء، عقب تقارير أشارت إلى عودة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج، لممارسة مهامه المعتادة من المقر، وسط تداعيات الأزمة المثارة حول علاقته مع مسؤولة تنفيذية صينية.

وصعد السهم قبل الافتتاح 4.4% إلى 176.42 دولاراً بعدما تراجع 9.5% يومي الاثنين والثلاثاء.

وأعلنت «إنفيديا»، الثلاثاء، تكليف مكتب المحاماة «واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز» بإجراء تحقيق بشأن احتمال تعرض أسرار الشركة أو مصالح الأمن القومي للاختراق، على خلفية القضية المثارة حول رئيسها التنفيذي.

وأغلقت سوق السندات الأمريكية أبوابها الأربعاء بمناسبة عطلة فيدرالية احتفالاً بـ«يوم المحاربين القدامى»، تتوقف فيها خدمات البريد وتُغلق المكاتب الحكومية وفروع البنوك التجارية في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه توقع بنك «جولدمان ساكس» أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس المقبل، إلى جانب الزيادة المتوقعة في ديسمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

إغلاق قياسي

وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، لتسجل إغلاقاً قياسياً جديداً، بعدما أسهم تراجع أسعار النفط في الجلسات القليلة الماضية، وانتعاش القطاع المصرفي بدعم من صفقات الدمج والاستحواذ ونتائج الأعمال في تحسين معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوسع نطاقاً للسوق الأوروبية عند مستوى قياسي، مرتفعاً 0.72%، فيما صعد مؤشر داكس الألماني 1.20%، وصعد فايننشال تايمز البريطاني 0.78%، فيما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.66%، وسط تراجع نسبي لمخاوف عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مربع التصعيد العسكري.

وعادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات اليوم بعدما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة من بلاده، في تصريحات من شأنها تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، يوازن المستثمرون بين الإشارات المتشددة الصادرة عن بنك إنجلترا، التي دفعت الأسواق إلى توقع احتمال بنحو 69% لرفع الفائدة في ديسمبر، وبين بيانات التضخم الأمريكية التي عززت توقعات التشديد النقدي من جانب الفيدرالي.

الأسهم العالمية

المؤشرات الأمريكية

ناسداك 2.19 %

ستاندرد آند بورز 1.49 %

داو جونز 0.24 %

الأسواق الأوروبية

داكس 1.20 %

فايننشال تايمز 0.78 %

ستوكس الأوروبي 0.72 %

كاك الفرنسي 0.66 %

بورصة طوكيو

نيكاي 1.31 %