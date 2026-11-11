وول ستريت تفتح على ارتفاع.. «ناسداك» يقفز 1.2% بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي

افتتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء على أداء إيجابي، مدعومة بالنتائج المالية القوية لشركة الحوسبة السحابية «كور ويف» (CoreWeave)، التي ساعدت على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وعززت شهية المخاطرة في أسهم التكنولوجيا.

وسجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً بنسبة 1.20%، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.86%، بينما استقر مؤشر «داو جونز» الصناعي على انخفاض طفيف بلغ 0.09%، في إشارة إلى استمرار تفوق أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على أداء القطاعات التقليدية.

وكانت بيانات التداول عند افتتاح الجلسة قد أظهرت ارتفاع «داو جونز» 27.13 نقطة، أو 0.05%، إلى 52,259.02 نقطة، وصعود «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 73.02 نقطة، أو 0.97%، إلى 7,593.95 نقطة، فيما قفز «ناسداك» 385.17 نقطة، أو 1.54%، إلى 25,451.05 نقطة.

ويعكس الأداء الإيجابي لأسهم التكنولوجيا استمرار تركيز المستثمرين على نتائج شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تحويل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع إلى نمو في الإيرادات والأعمال.