يانجتسي الصينية تستهدف جمع 4.9 مليارات دولار من طرح أسهمها في بورصة شنغهاي مطلع 2027

تعتزم شركة «يانجتسي ميموري تكنولوجيز» (YMTC)، أكبر منتج لرقائق ذاكرة الفلاش في الصين، المضي قدماً في خطط إدراج أسهمها في بورصة شنغهاي خلال الربع الأول من عام 2027، في طرح قد يجمع نحو 33 مليار يوان (4.9 مليارات دولار)، ويعزز قدرتها على تمويل التوسع في إنتاج أشباه الموصلات ومنافسة كبار المصنعين العالميين.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن الشركة لا تزال تستهدف الإدراج في سوق «ستار» المتخصصة بشركات التكنولوجيا، رغم تقارير سابقة تحدثت عن تعليق إجراءات الطرح بسبب ظروف السوق وتشديد الرقابة التنظيمية على إصدارات الأسهم الجديدة في قطاع التكنولوجيا.

وكانت الشركة الأم «سي سي إس إتش» (CCSH) قد تقدمت بطلب الإدراج، فيما انتقل الملف إلى مرحلة المراجعة والاستفسارات في بورصة شنغهاي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة للطرح.

وتكتسب الخطوة أهمية استراتيجية في ظل مساعي الصين لتعزيز استقلالها التكنولوجي وتقليص اعتمادها على موردي أشباه الموصلات الأجانب، خصوصاً في ظل القيود الأمريكية المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى تقنيات ومعدات تصنيع الرقائق المتقدمة.

وحققت «يانجتسي» تقدماً ملحوظاً في صناعة ذاكرة «NAND» المستخدمة في تخزين البيانات داخل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم ومراكز البيانات، لتصبح ثالث أكبر منتج لهذه الرقائق عالمياً من حيث الشحنات، خلف «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، متجاوزة شركتي «كيوكسيا» اليابانية و«ميكرون» الأمريكية.

ومن شأن حصيلة الطرح المرتقب توفير تمويل إضافي لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتطوير تقنيات الذاكرة، بما يدعم طموحات الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول التخزين، خصوصاً مع التوسع العالمي في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكانت «رويترز» قد أفادت في 4 نوفمبر الجاري بأن الشركة أوقفت مؤقتاً إجراءات التخصيص الاستراتيجي للأسهم التي كان مقرراً إطلاقها أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر، وسط ضعف أسواق الأسهم وتشديد الرقابة على طروحات شركات التكنولوجيا والرقائق. وأشارت مصادر إلى احتمال استمرار التأجيل عدة أشهر.

وتراجع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني بنسبة 8.5% خلال أكتوبر، فيما هبط مؤشر «ستار 50» المتخصص في شركات التكنولوجيا والرقائق بنحو 40% من ذروته المسجلة في يوليو حتى نهاية الشهر الماضي، ما ألقى بظلاله على توقيت الطرح وتقييمات الشركات.

وبذلك، تشير التقارير إلى أن الطرح لا يزال مستهدفاً، مع احتمال انتقال موعده إلى الربع الأول من 2027، رهناً بتحسن ظروف السوق واستكمال الإجراءات التنظيمية.