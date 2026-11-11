هوانغ يخرج من قائمة الأغنياء.. ومساهمو «إنفيديا» يواجهونه قضائياً

دخلت الأزمة المحيطة بجينسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأمريكية، مرحلة جديدة من التصعيد، مع تحوّل القضية إلى مواجهة قضائية وتحقيقات فيدرالية، ما يضع قيادة الشركة الأكثر نفوذاً في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي أمام اختبار بالغ الحساسية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات محتملة على سمعتها ومكانتها في الأسواق العالمية.

وتسارعت التطورات بعدما رفع مساهمون دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة اتحادية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، متهمين الشركة ورئيسها التنفيذي بتضليل المستثمرين وعدم الإفصاح بصورة كافية عن مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي، على خلفية تقارير بشأن علاقة شخصية مزعومة بين هوانغ وامرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» تشكيل لجنة مستقلة، تستعين بمستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في ملابسات القضية وتقييم ما إذا كانت هناك مخاطر أمنية أو معلوماتية قد تعرضت لها الشركة.

في سياق متصل، تلقى جينسن هوانغ، ضربة مالية قاسية أطاحت به خارج قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بعدما فقد نحو 15.1 مليار دولار من ثروته خلال جلسة تداول واحدة، في واحدة من أكبر الخسائر الشخصية التي شهدها قطاع التكنولوجيا خلال نوفمبر الجاري.

وبحسب بيانات «بلومبرغ»، تراجعت ثروة هوانغ إلى نحو 150.9 مليار دولار في أعقاب موجة بيع واسعة اجتاحت أسهم شركات أشباه الموصلات يوم 5 نوفمبر، ليتراجع من المركز التاسع إلى المركز الثالث عشر عالمياً، بعدما كانت أسهم «إنفيديا» أحد أبرز محركات صعود ثروته خلال السنوات الماضية.

وأظهرت بيانات مؤشر «بلومبرغ» أن ثروة هوانغ تراجعت مجدداً بنحو 6.5 مليارات دولار خلال جلسة الاثنين، لتصل إلى 148 مليار دولار، ما وضعه في المركز الثاني عشر بين أغنى أثرياء العالم. وفي المقابل، أظهرت تقديرات مجلة «فوربس» أن هوانغ فقد نحو 7.4 مليارات دولار خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الاثنين، حيث خرج مؤقتاً من قائمة العشرة الأوائل.