صعود العملات المشفرة وسط مكاسب محدودة



ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، وصعدت عملة بتكوين من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، لكن المكاسب ظلت محدودة مع تصاعد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعدت عملة بتكوين 0.09 % إلى 73680 دولاراً، والإيثريوم 0.08 % إلى 2054 دولاراً، وزادت سولانا 0.14 % إلى 83.35 دولاراً، ودوجكوين 0.56 % إلى 0.0679 دولار، وإكس آر بي 0.02 % إلى 1.06 دولار.

وجاءت المكاسب المحدودة للعملات المشفرة في ظل استمرار الضغوط على سوق الأصول الرقمية، مع تزايد المخاوف من اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاعاً يفوق توقعات الأسواق، الأمر الذي عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة، خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 % على أساس شهري خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.6 % في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.3 %، كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 %، مقابل توقعات بزيادة 0.2 %، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وصعوبة عودتها إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.

وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من حدة هذه المخاوف، إذ أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي، إلى إمكانية دراسة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا استمر التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة، فيما أبدت مسؤولة أخرى مخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية.

وتؤدي توقعات ارتفاع الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية ذات العوائد، مثل السندات وأدوات الدخل الثابت، مقابل الأصول عالية المخاطر التي لا توفر عائداً دورياً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

كما أسهم ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة في زيادة الضغوط على بتكوين، بالتزامن مع استمرار خروج استثمارات من صناديقها المتداولة في البورصة، ما حدّ من قدرة السوق على التعافي بصورة أكبر رغم الارتداد المحدود.