المؤشرات الأوروبية خضراء وتقترب من أعلى مستوى بدعم الذكاء الاصطناعي



صعدت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي وتحرك قرب مستويات مرتفعة غير ​مسبوقة، بعدما أسهمت التوقعات القوية الصادرة عن شركتي سيمنس للطاقة وكور ويف، ومقرها الولايات المتحدة، في تهدئة المخاوف بشأن آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي، بينما حدت المخاوف المتعلقة بالتضخم من المكاسب.

وزاد المؤشر 0.7 ⁠% إلى 662.83 نقطة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، وكان قاب قوسين أو أدنى من تجاوز المستويات المرتفعة غير المسبوقة التي سجلها في أغسطس.

وقفز سهم سيمنس للطاقة، المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي، 6.5 % بعد توقعات بارتفاع هوامش الربح في ‌عام 2027. وأعلنت الشركة خططاً لزيادة توزيعات الأرباح ‌إلى أكثر من ثلاثة أمثالها. وارتفع سهما شنايدر ‌إلكتريك وليجراند بنحو ‌2.6 %. وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً 1.7 %.

وقالت شركة الحوسبة ​السحابية المتخصصة كور ‌ويف إنها ​ستحقق أرباحاً على أساس معدل ⁠في النصف الأول من عام 2028.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، انخفض سهم شركة فيستاس، المشغلة لتوربينات الرياح، 6 %، ⁠بعدما قالت ⁠الشركة إنها تتوقع التحول إلى الربحية على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028.

وهوى سهم شركة سي.إن.جي، ⁠التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً وتنتج الذخيرة والأسلحة، 18 % بعد أن خفضت توقعاتها للهامش التشغيلي للعام بأكمله.

وساد قدر من توخي الحذر بعدما تعافت أسعار خام برنت عقب هجمات على سفن ‌في مضيق هرمز، بعد إعلان بيانات التضخم ​في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.