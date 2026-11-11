نيكاي يصعد للجلسة الثالثة على التوالي بدعم قطاع الذكاء الاصطناعي



ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات ​الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أعادت بيانات وتقارير عن نتائج شركات ‌قدراً من ​التفاؤل إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.

وصعد المؤشر نيكاي في ختام التعاملات 1.31 % إلى 61248.59 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.92 % إلى 3929.39 نقطة.

وأظهر استطلاع لرويترز أن ثقة شركات الصناعات التحويلية اليابانية ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات، في وقت دعم فيه الطلب المزدهر ⁠على أشباه الموصلات موجة تفاؤل على نطاق واسع.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال الليل، بعدما أدت بيانات التضخم الذي جاء أعلى من المتوقع إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة. وأعلنت شركة كور ويف ‌المتخصصة في الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي، بعد إغلاق السوق، أنها ستحقق أرباحاً على أساس معدل في النصف الأول من عام 2028.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإيرادات الفصلية لشركة ‌أوبن إيه آي، المشغلة لتطبيق تشات جي.بي.تي، قفزت بنحو 50 % لتصل إلى 10 مليارات دولار، حتى مع استمرار تكبد خسائر تشغيلية فادحة. وانخفضت ‌أسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء ‌الاصطناعي بشكل حاد الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الكونجرس الأمريكي قد يبطئ الاستثمار في هذا القطاع في أعقاب الفوز ​الساحق للحزب الديمقراطي في ‌انتخابات التجديد النصفي.

وقال واتارو ​أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق ⁠المالية إن اهتمام المستثمرين يتجه الآن إلى نتائج الربع الثالث لشركة انفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل. وأضاف أكياما «إذا كانت الأرباح قوية بما يكفي ​لتبديد المخاوف حيال نتائج ⁠هذه الأسهم المرتبطة بالذكاء ⁠الاصطناعي وأشباه الموصلات، فمن المرجح أن يمتد هذا التأثير إلى الشركات اليابانية الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أيضاً».

وتابع «قد يكون هذا من المحفزات لانتعاش أسعار تلك الأسهم».

وقالت مجموعة سوفت بنك، ⁠وهي من أكبر المستثمرين في اليابان في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد إغلاق السوق الثلاثاء إنها سجلت صافي خسائر في الربع الثاني بلغ 1.1 تريليون ين (6.93 مليارات دولار). وأغلق سهمها متراجعاً 0.44 % اليوم، بعدما هوى بما يزيد على 10 % في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع 140 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل ‌انخفاض 85 سهماً.

وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية سهم كوكوساي إلكتريك، الذي قفز 10.17 %، ​يليه سهما سومكو وفوروكاوا إلكتريك، اللذان ارتفعا 9.31 % و8.01 % على الترتيب.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم سابورو هولدنجز، الذي هوى 7.16 %، يليه سهم طوكيو بتراجعه 6.61 %، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ يوليو 2022، ثم سهم شارب ​بانخفاض 6.33 %.