الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

حافظ الدولار على مكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وظل قريباً من أعلى مستوياته في أسبوعين.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 102.22، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 28 أكتوبر الماضي، عقب ارتفاعه بنسبة 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.

واستقر الدولار أمام العملات الرئيسية، إذ سجل اليورو 1.1168 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3345 دولار، فيما بلغ سعره أمام الين 158.715 يناً.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 بالمئة إلى 0.6870 دولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوياته في سبعة أشهر، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5605 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 73566.45 دولاراً، وانخفضت إيثر بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2044.61 دولار، لتتداول العملتان قرب أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.