الغاز الصخري وقود أمريكا نحو الهيمنة الرقمية العالمية

يشهد الواقع العالمي، اليوم، تقاطعاً غير مسبوق بين ثورة التكنولوجيا وخدمات الذكاء الاصطناعي من جهة، وأمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية المشتعلة في العالم من جهة أخرى، وعلى رأسها أزمات الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط وإيران، التي أعادت رسم خرائط التنافس الاستراتيجي على الموارد الهيدروكربونية.

وفي هذا السياق، ينظر توبي رايس، الرئيس التنفيذي لشركة «EQT» المعروف بلقب «ملك الغاز الصخري الجديد»، إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق طفرة اقتصاديّة ترفد المجتمع الأمريكي بالازدهار والوفرة المالية. ويعتمد هذا الطرح على حقيقة أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة تتطلب طاقة هائلة لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها تلبيتها حالياً، ما يضع الغاز الطبيعي ركيزة أساسية لتأمين هذا التحول.

إن ربط قطاع الطاقة الأمريكي بتغذية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يعزز ريادة الولايات المتحدة التكنولوجية فحسب، بل يمنحها استقلالية استراتيجية تكتسب أهمية مضاعفة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية جراء حرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وإيران، التي تهدد سلاسل الإمداد العالمية للنفط والغاز.

ومن خلال صفقات الاستحواذ الكبرى وتطوير محطات الطاقة لتغذية مراكز الحوسبة والبيانات، يرى قطاع الطاقة الأمريكي أن تأمين الطاقة المستدامة والموثوقة محلياً يحصن الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية، ويخلق ملايين فرص العمل، ويحول الوفرة في الإنتاج المحلي إلى رفاهية وتعليم ونمو مستدام يضع أمريكا في صدارة سباق المستقبل الرقمي والجيوسياسي على حد سواء.