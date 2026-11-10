البنزين في أمريكا دون 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ يوليو

تراجعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ منتصف يوليو، في مؤشر إلى بدء انحسار الضغوط التي أثارتها اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها الموسمية المعتادة، بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل تدفقات الوقود.

وانخفض متوسط سعر بيع البنزين العادي بالتجزئة على مستوى الولايات المتحدة إلى 3.98 دولارات للغالون يوم الاثنين، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، مواصلاً مساراً هبوطياً بدأ في أواخر سبتمبر. ويمثل ذلك أول نزول للمتوسط الوطني دون حاجز 4 دولارات منذ منتصف يوليو، وهو مستوى يحمل أهمية نفسية للمستهلكين في السوق الأمريكية.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال أسعار البنزين أعلى بنحو 19% من متوسطها الموسمي، ما يعكس استمرار تأثير اختناقات الإمدادات العالمية، رغم التراجع الأخير في أسعار النفط الخام وتحسن بعض مؤشرات سوق الوقود.

تداعيات حرب إيران

وكانت أسعار البنزين قد قفزت عقب الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير، والتي أحدثت صدمة في أسواق الطاقة، مع تعطل صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

وزادت اضطرابات الإمدادات من حدة الضغوط، مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، إلى جانب انخفاض الصادرات الصينية، الأمر الذي أسهم في تشديد المعروض من الوقود في الأسواق الدولية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة للمستهلك الأمريكي، نظراً إلى حساسية أسعار البنزين للمتغيرات الجيوسياسية وتكاليف الطاقة، فضلاً عن انعكاساتها على نفقات الأسر وتكاليف النقل والأنشطة الاقتصادية.

مؤشرات على انفراجة

وتظهر في المقابل مؤشرات على تحسن تدريجي في سوق الوقود الأمريكية، مع تعافي مخزونات البنزين التي ظلت دون مستوياتها الموسمية المعتادة منذ أواخر أبريل، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط آمال بالتوصل إلى تسوية أسرع للحرب. كما سجلت العقود الآجلة للبنزين تراجعاً حاداً خلال نوفمبر الجاري.

وعادة ما تنخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة مع اقتراب فصل الشتاء، نتيجة تراجع الطلب على القيادة، وهو عامل موسمي يدعم استمرار المسار الهبوطي خلال الفترة المقبلة، إذا لم تطرأ اضطرابات جديدة على الإمدادات.

لكن انتقال انخفاض أسعار النفط إلى محطات الوقود لا يحدث بالسرعة نفسها التي تنعكس بها الزيادات، ما يعني أن المستهلكين قد يحتاجون إلى وقت أطول للاستفادة الكاملة من تحسن أسواق الطاقة.

ولا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، إذ قد يؤدي تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران إلى عودة الضغوط على أسعار الوقود، في حين يواصل الديزل تسجيل مستويات مرتفعة، متجاوزاً 6 دولارات للغالون، بعدما تخطى هذا الحاجز للمرة الأولى في سبتمبر.

وبذلك، تعكس عودة البنزين إلى ما دون 4 دولارات بداية انفراجة نسبية في سوق الوقود الأمريكية، لكنها تظل انفراجة مشروطة باستمرار تحسن المخزونات واستقرار الإمدادات وتراجع المخاطر المحيطة بتدفقات الطاقة العالمية.