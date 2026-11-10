الفائض التجاري للصين يتجاوز عتبة تريليون دولار





أعلنت الصين الثلاثاء أن فائضها التجاري تجاوز عتبة تريليون دولار منذ أكتوبر، مدفوعا بزيادة ملحوظة في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الفائض التجاري الصيني مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 28,6% ليصل إلى 310,67 مليارات دولار، أي أكثر من مليار يوميا، رغم جهود دول التكتل القاري لعكس هذا الاتجاه.

وتواصل التجارة الخارجية تعزيز موقعها الدافع للاقتصاد الصيني، لا سيما بفضل الارتفاع الكبير في الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفي مجال السيارات الكهربائية.

والعام الماضي، لم يبلغ الفائض التجاري الصيني عتبة تريليون دولار سوى في تشرين الثاني/نوفمبر. وهي أنهت العام بتحقيق مستوى قياسي 1200 مليار دولار.

وفي أكتوبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 35,2% على أساس سنوي لتبلغ 412,3 مليار دولار. كما سجّلت الواردات زيادة ملحوظة بنسبة 41,6% على أساس سنوي لتبلغ 307,1 مليارات، لكن دون أن يكبح ذلك تفاقم العجز.

وبلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 54,58 مليارا في أكتوبر، بزيادة قدرها 24,4%، ما أتاح للصين تحقيق فائض شهري قدره 33,4 مليارا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بكين باللجوء الى ممارسات تجارية غير عادلة.

ومع ذلك، توصل الطرفان الشهر الفائت إلى اتفاق بشأن السيارات، وهو قطاع رئيسي في أوروبا، يهدف إلى الحد من صادرات المركبات الهجينة الصينية.

إلى ذلك، ارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في أكتوبر بنسبة 32,9% لتصل إلى 46,4 مليار، رغم الحرب الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بنظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي ستُعقد في 18 و19 نوفمبر في مدينة شينزين جنوب الصين.

كما يُعتزم عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.