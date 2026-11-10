الأسهم الأمريكية تتراجع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة.. وناسداك يفقد 0.74 %

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على انخفاض، مع تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.74 %، وهبوط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.59 %، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.23 %، وسط ضغوط ناجمة عن ارتفاع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع خلال أكتوبر، وتصاعد رهانات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء أداء وول ستريت بعد أن أعادت بيانات أسعار المستهلكين إحياء المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، ما أثار تساؤلات حول مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وأضعف الزخم الإيجابي الذي دعم أسهم التكنولوجيا خلال جلستي التداول السابقتين.

وتعززت الضغوط مع تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في ديسمبر، حتى في حال تباطؤ التضخم خلال أكتوبر، مشيراً إلى أن تسارع ضغوط الأسعار قد يستدعي زيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، بلغت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر نحو 99 %، في تحول يعكس إعادة تسعير المستثمرين لتوقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

وقال جيمس ماكان، كبير الاقتصاديين في «إدوارد جونز»: إن عودة الضغوط السعرية الأساسية إلى الارتفاع تثير القلق، مشيراً إلى أن الأسواق قد تضطر إلى إعادة تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية بعد أن استبعدت جزءاً من هذه التوقعات خلال الأسابيع الماضية.

وعلى صعيد الشركات، تعرض سهم «إنفيديا» لضغوط، متراجعاً بنسبة 1.6 %، عقب تقرير نشره موقع «ذا إنفورميشن» بشأن مزاعم تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، واحتمال تسهيل شحن رقائق تابعة للشركة بقيمة لا تقل عن 7.5 مليارات دولار عبر شركات صينية.

وامتدت الخسائر إلى قطاع أشباه الموصلات، حيث تراجع سهم «إنتل» بنسبة 3.6 %، وهبط سهم «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 5 % في تداولات ما قبل الافتتاح، وسط حساسية أسهم التكنولوجيا تجاه ارتفاع توقعات الفائدة والمخاوف المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا القطاع، استقطبت «أنثروبيك» اهتمام المستثمرين بعدما كشفت وثائق طرحها العام الأولي عن استهداف جمع 64.4 مليار دولار، بتقييم قد يصل إلى 1.4 تريليون دولار على أساس التخفيف الكامل للأسهم، في واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب المرتقبة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تساؤلات بشأن استدامة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع التقييمات المرتفعة.

كما تترقب الأسواق نتائج «كور ويف»، المتخصصة في البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، والمقرر إعلانها بعد إغلاق تداولات الثلاثاء، في ظل مخاوف بشأن مديونيتها واستدامة نمو القطاع. وتراجعت أسهم «كور ويف» و«نيبيوس» بأكثر من 4 % لكل منهما قبل الافتتاح.

وفي المقابل، قدم انخفاض أسعار النفط بعض الدعم للأسواق، بعدما هبطت العقود الآجلة لخام برنت دون 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس، بما قد يخفف الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والتضخم.

وتظل تطورات التضخم وتوقعات الفائدة، إلى جانب نتائج شركات الذكاء الاصطناعي، أبرز العوامل المحددة لاتجاه المستثمرين في وول ستريت خلال تعاملات الأسبوع.