«أنثروبيك» تستهدف تقييماً بـ1.4 تريليون دولار في طرح عام تاريخي

رويترز

تستهدف شركة «أنثروبيك» (Anthropic) تقييماً يصل إلى 1.4 تريليون دولار في طرحها العام الأولي المرتقب، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج في تاريخ قطاع التكنولوجيا، وسط تحولات في توجهات المستثمرين الذين باتوا يوازنون بين النمو المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي والتكاليف الضخمة اللازمة للحفاظ على توسعها.

ووفقاً لوكالة «رويترز»، تسعى الشركة، بالتعاون مع بعض مستثمريها، إلى جمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار عبر بيع 825 مليون سهم بسعر يصل إلى 78 دولاراً للسهم، إضافة إلى 26 مليار دولار من خلال صفقة استثمار خاص منفصلة، بمشاركة مستثمرين رئيسيين من بينهم «غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، و«إنفيديا»، و«إيه إم دي» (AMD). وبذلك قد تبلغ حصيلة العمليتين نحو 90.4 مليار دولار.

ويستند التقييم المستهدف البالغ 1.4 تريليون دولار إلى أساس التخفيف الكامل للأسهم، الذي يشمل خيارات الأسهم والأسهم المقيدة، فيما تقترب القيمة السوقية للشركة من تريليون دولار عند احتساب الأسهم القائمة دون التخفيف.

ويعكس التقييم الجديد تحولاً في توقعات السوق، بعدما ناقش مستثمرون في وقت سابق إمكانية وصول قيمة الشركة إلى تريليوني دولار، قبل أن تتراجع التقديرات بفعل الالتزامات المالية الضخمة والتقلبات التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقالت إيبك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في بنك «سويس كوت»، إن المستثمرين لم يعودوا يركزون على نمو الإيرادات وحده، بل باتوا يولون اهتماماً أكبر للتكاليف والالتزامات المالية المطلوبة لتحقيق هذا النمو.



إيرادات متسارعة والتزامات ضخمة

وتواصل «أنثروبيك» تسجيل نمو قوي مدفوعاً بالطلب على نماذج الذكاء الاصطناعي «كلود» (Claude)، إذ بلغ معدل إيراداتها السنوي نحو 81 مليار دولار في 31 أكتوبر، بزيادة 10 مليارات دولار مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر، بحسب نشرة الإصدار.

لكن هذا التوسع يتزامن مع تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف البنية التحتية والحوسبة، ومخاطر فائض الطاقة الاستيعابية في مراكز البيانات، فضلاً عن تساؤلات بشأن قدرة الشركات على تحويل استثماراتها الضخمة إلى تدفقات نقدية وأرباح مستدامة.

كما حذرت الشركة في نشرة الإصدار من مخاطر مرتبطة بتطور نماذج الذكاء الاصطناعي، بينها احتمال تصرفها بصورة غير مقصودة أو مستقلة، بما قد يضر بسمعتها وأعمالها ووضعها المالي، إلى جانب مخاطر تفوق المنافسين في تطوير نماذج أكثر تقدماً، أو استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على القطاع، خصوصاً مشروعات مراكز البيانات والبنية التحتية، وسط نقاش متصاعد حول استهلاك الطاقة والأمن والسلامة.

وبذلك، لا يقتصر اختبار طرح «أنثروبيك» على قدرتها على جذب تمويل استثنائي، بل يمتد إلى قياس استعداد المستثمرين لمواصلة ضخ رؤوس الأموال في قطاع الذكاء الاصطناعي، في مرحلة أصبح فيها إثبات الجدوى الاقتصادية والاستدامة المالية لا يقل أهمية عن سرعة الابتكار والنمو.