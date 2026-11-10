تراجع جماعي للعملات المشفرة



تراجعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية لتحديد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت عملة بتكوين 0.53 % إلى 74344 دولاراً، والإيثريوم 1.34 % إلى 2098 دولاراً، وهبطت سولانا 1.57 % إلى 85.27 دولاراً، وإكس آر بي 1 % إلى 1.08 دولار، ودوجكوين 0.64 % إلى 0.0695 دولار.

وتأتي تراجعات سوق العملات المشفرة في وقت تتزايد فيه حساسية المستثمرين تجاه المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، خصوصاً بيانات التضخم، التي تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويسعى المتعاملون إلى استكشاف ما إذا كانت الضغوط التضخمية تتجه نحو التراجع، بما قد يمنح البنك المركزي الأمريكي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية، أم أن استمرار ارتفاع الأسعار سيعزز احتمالات الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.

وتكتسب بيانات التضخم أهمية خاصة بالنسبة للأصول الرقمية، نظراً لارتباط أدائها بتوقعات السيولة العالمية وتكلفة الاقتراض وشهية المستثمرين للمخاطرة. فعادة ما تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة الأصول ذات المخاطر المرتفعة، من خلال تقليص جاذبية الأدوات النقدية والسندات قصيرة الأجل، في حين تؤدي التوقعات المتشددة بشأن السياسة النقدية إلى زيادة الضغوط على العملات المشفرة والأسهم وغيرها من الأصول عالية المخاطر.

كما يراقب المستثمرون تحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، باعتبارهما مؤشرين مهمين لاتجاهات السيولة وتدفقات الاستثمار في الأسواق العالمية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي الأمريكي، وتباين التوقعات حول توقيت أي تحول في السياسة النقدية.

وعلى الرغم من التراجعات الحالية، يظل اتجاه السوق مرتبطاً بقدرة بتكوين على استعادة مستوياتها السعرية الرئيسية، إلى جانب تطورات التدفقات الاستثمارية نحو صناديق العملات المشفرة المتداولة، ومدى استمرار الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية.

وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى احتمال ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.3 % خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.6 % في سبتمبر، فيما يُتوقع ارتفاع التضخم الأساسي 0.2 %.