نيكاي ينتعش بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي ويغلق مرتفعاً 2.87 %



أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​الثلاثاء مرتفعاً بنسبة تقارب 3 %، مواصلاً انتعاشه من ‌موجة بيع ​تصدرتها أسهم شركات التكنولوجيا يوم الجمعة، في ظل مكاسب كبيرة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر نيكاي 2.87 % إلى 60459.58 نقطة، ليعوض في أحدث جلستين الخسائر الحادة التي تكبدها يوم الجمعة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقاً 1.98 % إلى 3893.71 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية «تعد المكاسب الحادة التي سجلها المؤشر نيكاي خلال أحدث جلستين ‌مفاجأة». وأضاف «لكن المكاسب ظلت محدودة لأن المستثمرين لا يرغبون في الرهان على تجاوز المؤشر نيكاي مستوى 61 ألف نقطة».

كان المؤشر ‌نيكاي قد هبط بنسبة تقارب 6 % يوم الجمعة ‌مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسط مخاوف ‌من أن يبطئ الكونجرس الأمريكي ‌الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الحزب الديمقراطي ​في انتخابات التجديد النصفي.

واليوم ‌الثلاثاء، قفز ​سهم مجموعة سوفت بنك، التي ⁠تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 13.88 %، في حين ارتفعت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون المتخصصتين في صناعة الرقائق الإلكترونية 4.63 ​% و6.05 ⁠% على ⁠الترتيب.

وجاءت المكاسب على الرغم من انخفاض سهم إنفيديا 4.2 % خلال الليل وسط الجدل الدائر حول الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال ⁠شيمادا: «ترى السوق حتى الآن أن تأثير هذا الأمر يقتصر على إنفيديا وليس على القطاع ككل».

وقفز سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 9.23 %.

وصعد سهم جيه.إكس أدفانسد ميتالز 4.64 % بعد أن رفعت الشركة المصنعة لمواد ‌الرقائق توقعاتها لأرباحها الصافية للسنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل 14 ​%. وهبط سهم تويوتا موتور 2.21 %، ليضع أكبر ضغط على المؤشر توبكس.

وارتفع سهم فوجيكورا 0.29 %، متخلياً عن معظم مكاسبه المبكرة بعد أن خفضت الشركة المصنعة لكابلات الألياف ​الضوئية توقعاتها للأرباح التشغيلية ‌السنوية.