«إنفيديا» تفقد 4.25 % من قيمتها السوقية.. وهوانغ يخرج مؤقتاً من قائمة أغنى 10 مليارديرات

تسببت موجة بيع أسهم شركة «إنفيديا» في خسارة كبيرة لثروة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، الذي خرج لفترة وجيزة من قائمة أغنى عشرة مليارديرات في العالم، بعدما تراجع سهم الشركة بأكثر من 7 % خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن يقلص خسائره عند الإغلاق.

وأنهى سهم شركة صناعة الرقائق الأمريكية جلسة الاثنين منخفضاً بنسبة 4.25 % إلى 178.67 دولاراً، لتستقر القيمة السوقية للشركة عند نحو 4.3 تريليونات دولار، محافظة على موقعها في المركز الثاني بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية.

وانعكس هبوط السهم مباشرة على ثروة هوانغ، إذ تراجع مركزين في قائمة «فوربس» للمليارديرات ليحل في المرتبة العاشرة، بعدما انخفض صافي ثروته بنسبة 4.2 % إلى 155.4 مليار دولار، وفقاً للبيانات الواردة في القائمة. وقدرت خسارته خلال الجلسة بنحو 6.8 مليارات دولار، ليكون بين أكبر الخاسرين من أصحاب الثروات في ذلك اليوم.

وجاءت الضغوط على السهم في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تناول مزاعم بشأن وجود صلة وثيقة بين هوانغ ومواطنة صينية يُعتقد أنها جمعت معلومات لصالح بكين، وفقاً لما أورده التقرير عن نتائج توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية. وتبقى هذه المعلومات في إطار ما نسبه التقرير إلى مصادره، ولا تمثل بحد ذاتها إثباتاً مستقلاً للمزاعم.

وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» الفصلية المقرر إعلانها الثلاثاء المقبل بعد إغلاق التداولات، وسط اهتمام المستثمرين بمؤشرات الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وتوقعات الإيرادات، وقدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة نموها في سوق تشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويكتسب أداء السهم أهمية خاصة في ظل الوزن الكبير لـ«إنفيديا» في مؤشرات الأسهم الأمريكية، ومكانتها المحورية في موجة الاستثمار العالمية في مراكز البيانات ومعالجات الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، فإن أي تغير في توقعات نموها أو ثقة المستثمرين بها قد يمتد أثره إلى أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع الأوسع.