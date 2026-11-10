«غوغل» توسع ترسانتها من رقائق الذكاء الاصطناعي لمنافسة «إنفيديا»



تسرع شركة «غوغل» (Google)، التابعة لمجموعة «ألفابت» الأمريكية، وتيرة تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي، عبر إطلاق فئتين جديدتين من معالجاتها المتخصصة المعروفة باسم «وحدات معالجة الموترات» (TPU)، في خطوة تستهدف توسيع قدراتها الحاسوبية وتعزيز موقعها في سوق الرقائق المتقدمة، التي تهيمن عليها شركة «إنفيديا» (Nvidia).

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على المعالجات اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، مع توسع استخدام التطبيقات التوليدية والخدمات السحابية، وارتفاع الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. وتسعى «غوغل» من خلال رقائقها الجديدة إلى تلبية احتياجات متخصصة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تشمل الحوسبة السرية، وتمكين النماذج من الوصول إلى نطاق أوسع من المعلومات أثناء تنفيذ طلبات المستخدمين.

وتستخدم معالجات «TPU» في عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وتمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية «غوغل» لتطوير منظومة حوسبة متكاملة تجمع بين تصميم الرقائق والبنية السحابية والنماذج والتطبيقات. ويمنح هذا التكامل الشركة قدرة على تحسين أداء خدماتها والتحكم في تكاليف تشغيلها، إلى جانب إتاحة موارد حاسوبية لعملائها عبر منصتها السحابية.

ويعكس إطلاق الفئتين الجديدتين تحولاً في وتيرة العمل داخل وحدة تصميم الرقائق لدى «غوغل»، التي اعتادت طرح جيل جديد من معالجات الذكاء الاصطناعي كل عامين تقريباً، قبل أن تسرع الإيقاع وتطرح معالجين جديدين خلال العام الجاري، مع توسيع نطاق الاستخدامات والقدرات التي تستهدفها هذه المنتجات.

ويكتسب هذا التسارع أهمية في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا لتأمين إمدادات الرقائق المتقدمة، وتقليل الاعتماد على مورد واحد، خصوصاً مع استمرار توسع الإنفاق على مراكز البيانات وتزايد احتياجات النماذج الذكية إلى قدرات معالجة وذاكرة ونقل بيانات أكبر.

ولا تقتصر استراتيجية «غوغل» على تطوير معالجات تنافس منتجات «إنفيديا» في الأداء، بل تستهدف أيضاً بناء بدائل متخصصة تتكامل مع بنيتها السحابية، بما يتيح لها تقديم خدمات حوسبة أكثر كفاءة لعملائها، وتوفير خيارات إضافية للشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي وتحتاج إلى تشغيلها على نطاق واسع.

وتتجه المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة إلى ما هو أبعد من تصنيع المعالجات، لتشمل امتلاك منظومة متكاملة تضم الرقائق والبرمجيات ومراكز البيانات والطاقة والخدمات السحابية. وفي هذا الإطار، تتمتع «إنفيديا» بموقع قوي بفضل منظومتها البرمجية «كودا» (CUDA) وانتشار معالجاتها بين مطوري النماذج والشركات، بينما تراهن «غوغل» على التكامل بين رقائق «TPU» وخدماتها السحابية ومنظومتها الخاصة للذكاء الاصطناعي.

ويعني توسيع مجموعة معالجات «غوغل» أن المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا باتت تشمل تطوير قدرات معالجة مصممة وفق احتياجات كل شركة، بدلاً من الاعتماد الكامل على المعالجات العامة المتاحة في السوق. كما يعزز ذلك احتمالات تنوع الموردين والحلول التقنية في سوق الرقائق، مع استمرار نمو الطلب العالمي على البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تظل وتيرة تطوير المعالجات المتخصصة عاملاً مؤثراً في خريطة المنافسة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع سعي شركات التكنولوجيا إلى خفض تكلفة تشغيل النماذج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالتوازي مع توسيع قدراتها الحاسوبية لمواكبة النمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.