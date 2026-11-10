«سوفت بنك» تسجل خسارة 7.1 مليارات دولار مع تصاعد مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

سجلت مجموعة «سوفت بنك» (SoftBank Group) اليابانية أول خسارة صافية لها منذ نحو عامين، بعدما تضافرت الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا ضمن محفظتها الاستثمارية مع تصاعد المخاوف بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والجدوى المالية للاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، في نتائج تعكس حساسية المجموعة المتزايدة لتقلبات سوق التكنولوجيا العالمية.

وأعلنت المجموعة، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها وتُعد من أبرز المستثمرين في «أوبن إيه آي» (OpenAI)، تسجيل خسارة صافية بلغت 1.12 تريليون ين، ما يعادل نحو 7.1 مليارات دولار، خلال الربع الثاني من سنتها المالية، مقارنة بتحقيق أرباح خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى تحقيق أرباح بنحو 129 مليار ين، وفق متوسط تقديرات ثمانية محللين.

وتأثرت النتائج بانخفاض القيمة السوقية لعدد من أبرز استثمارات المجموعة، وفي مقدمتها شركة تصميم الرقائق «آرم هولدينغز» (Arm Holdings)، وشركة «إنتل» (Intel)، إلى جانب شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ» (Coupang). كما سجل قطاع «صندوق الرؤية» (Vision Fund)، الذي يدير استثمارات المجموعة في مئات الشركات الناشئة والتكنولوجية، خسارة بلغت 81.6 مليار ين.

وتبرز أهمية هذه النتائج في توقيت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي إعادة تقييم لتوقعات النمو والإنفاق، بعد موجة استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية، وسط تساؤلات متزايدة حول سرعة تحول هذه الاستثمارات إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

«أوبن إيه آي» في قلب تقلبات المجموعة

وبات أداء «سوفت بنك» مؤشراً مهماً على توجهات المستثمرين تجاه «أوبن إيه آي» وقطاع الذكاء الاصطناعي عموماً، في ظل انكشاف المجموعة الاستثماري الكبير على شركات هذا المجال. وكانت «سوفت بنك» تمتلك حصة تبلغ نحو 13 % في «أوبن إيه آي» مع بداية أكتوبر، ما يجعل تقييم الشركة الناشئة وتوقعات إيراداتها من العوامل المؤثرة في نظرة الأسواق إلى قيمة أصول المجموعة.

وتراجعت أسهم «سوفت بنك» بأكثر من 50 % مقارنة بمستوياتها القياسية المسجلة في يونيو، وسط مخاوف لا تقتصر على تقلبات تقييم شركات التكنولوجيا، بل تمتد إلى حجم الديون التي لجأت المجموعة إلى توظيفها لتمويل استثماراتها الكبرى في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التساؤلات بشأن قدرة مؤسسها ماسايوشي سون على مواصلة تنفيذ خططه الاستثمارية في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف التمويل وتقلب شهية المستثمرين.

وتتزامن هذه الضغوط مع تحولات في البيئة السياسية الأمريكية، عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي حقق فيها الديمقراطيون تقدماً واسعاً، وما أثارته من مخاوف بشأن احتمال تشديد القواعد المنظمة لمراكز البيانات واستهلاك الطاقة ومشروعات الذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات ترتبط بها استثمارات سون وخططه التوسعية.

تقييمات الذكاء الاصطناعي تحت الاختبار

وفي مؤشر إضافي على حساسية السوق تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، درس المستثمرون خلال الأسبوع الماضي تقييماً محتملاً لشركة «أنثروبيك» (Anthropic) يصل إلى 1.1 تريليون دولار، مقارنة بتقييم سابق جرى تداوله عند تريليوني دولار، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.

كما جمعت «أوبن إيه آي» نحو 11 مليار دولار عند تقييم بلغ 1.25 تريليون دولار، بعدما كانت تسعى في البداية إلى جمع 30 مليار دولار عند تقييم قدره 1.4 تريليون دولار، بحسب ما أوردته «بلومبرغ نيوز».

وتسلط هذه التطورات الضوء على الفجوة المحتملة بين التقييمات الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي والقيمة التي يمكن أن تحققها هذه الشركات من إيرادات فعلية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من قيمتها يرتبط بتوقعات النمو المستقبلي والقدرة على توسيع قاعدة العملاء وتحقيق عوائد من الاستثمارات المكثفة في الحوسبة.

وقال نيكو روستي، الباحث المستقل الذي ينشر تحليلاته عبر منصة «سمارت كارما» (Smartkarma)، في مذكرة سبقت إعلان النتائج، إن السوق يأخذ في الحسبان احتمال أن يؤدي التقييم المقبل أو أي مستجدات بشأن إيرادات «أوبن إيه آي» إلى تغيير قيمة أصل لا يتوافر له سعر معلن في سوق التداول.

وتكتسب هذه الملاحظة أهمية خاصة بالنسبة إلى «سوفت بنك»، إذ إن قيمة حصتها في «أوبن إيه آي» لا تعكس بالضرورة سيولة متاحة أو عائداً محققاً، بل تعتمد بدرجة كبيرة على التقييمات الاستثمارية والجولات التمويلية، وما يمكن أن تؤول إليه القيمة السوقية للشركة مستقبلاً.

الديون تزيد حساسية «سوفت بنك»

ولا تتوقف مخاطر المجموعة عند تقلبات تقييم استثماراتها، إذ أدى اعتماد ماسايوشي سون على أسواق الدين لتمويل محفظة متنامية من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حساسية سندات «سوفت بنك» للتطورات في الأسواق المالية.

وفي هذا السياق، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان (Credit Default Swaps) الخاصة بالمجموعة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، في إشارة إلى ارتفاع تكلفة التحوط من مخاطر التعثر الائتماني، وزيادة قلق المستثمرين بشأن قدرتها على إدارة التزاماتها المالية بالتوازي مع استمرار الإنفاق الاستثماري.

وتضع هذه التطورات «سوفت بنك» أمام معادلة دقيقة؛ فمن جهة، تراهن المجموعة على أن الذكاء الاصطناعي سيمثل موجة تحول تكنولوجي واسعة تتيح فرصاً استثمارية كبيرة، ومن جهة أخرى، تواجه ضغوطاً متزايدة لإثبات أن هذه الرهانات قادرة على توليد عوائد تتناسب مع حجم التمويل والمخاطر المرتبطة بها.

وبذلك، لا تعكس الخسارة الفصلية مجرد انخفاض في قيمة بعض الاستثمارات، بل تكشف عن اتساع ارتباط الأداء المالي للمجموعة بمسار قطاع الذكاء الاصطناعي، وتقييمات شركاته، وقدرة الأسواق على استيعاب موجة الإنفاق والتمويل التي تقودها كبرى شركات التكنولوجيا والمستثمرون العالميون.