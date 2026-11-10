«أنثروبيك» تسحب إفصاحاً عن طرح محتمل بقيمة 69.3 مليار دولار

سحبت شركة «أنثروبيك» (Anthropic PBC)، المطورة لروبوت الدردشة «كلود» (Claude)، إفصاحاً أولياً أرسلته إلى مصرفيين بشأن طرح عام أولي محتمل لأسهمها، بعدما تضمن تفاصيل أشارت إلى إمكانية جمع ما يصل إلى 69.3 مليار دولار، قبل أن تؤكد الشركة أن الأرقام الواردة في الوثيقة غير دقيقة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

وأشارت النسخة الأولية من الوثيقة إلى طرح نحو 867 مليون سهم، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70 و80 دولاراً للسهم، وهو ما كان سيتيح للشركة جمع ما بين 60.7 ملياراً و69.36 مليار دولار، بافتراض بيع كامل الأسهم المحددة. غير أن الشركة أعقبت إرسال الوثيقة برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى المصرفيين، أوضحت فيها أن التفاصيل الواردة غير صحيحة، ولم تقدم توضيحات إضافية بشأن طبيعة الخطأ أو الخطوات المقبلة المتعلقة بالطرح.

ورفض متحدث باسم «أنثروبيك» التعليق على الواقعة، التي تأتي في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن استعداد شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لدخول أسواق المال، وسط اهتمام استثماري واسع بالقطاع، يقابله تدقيق متزايد في التقييمات المرتفعة وتكاليف التوسع والقدرة على تحقيق عوائد مستدامة.

تقييمات بمئات المليارات تحت الاختبار

وتستعد «أنثروبيك» لطرح محتمل في بيئة مالية تتسم بارتفاع تقلبات أسهم التكنولوجيا، بعدما شهدت الأسواق موجات بيع حادة أدت إلى محو تريليونات الدولارات من القيمة السوقية خلال جلسات تداول، بالتزامن مع إعادة المستثمرين تقييم آفاق الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وبحسب ما أوردته «بلومبرغ نيوز»، كان مستثمرون محتملون يدرسون تقييمات للشركة تتراوح بين 1.1 تريليون و1.3 تريليون دولار، مقارنة بتقييم عادل وصل إلى نحو تريليوني دولار في تقديرات جرى تداولها مطلع أكتوبر. ويعكس هذا الفارق اتساع الحذر في السوق تجاه التقييمات الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي، حتى مع استمرار نمو الطلب على تطبيقاتها وخدماتها.

وتكتسب هذه التقييمات أهمية خاصة في ضوء حجم التمويل الذي تحتاج إليه شركات القطاع لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، إذ تتطلب المنافسة استثمارات متواصلة في الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والبنية التحتية الحاسوبية، ما يجعل قدرة الشركات على تحويل النمو التقني إلى إيرادات وأرباح عاملاً حاسماً في تحديد قيمتها الاستثمارية.

الانتخابات الأمريكية تضيف ضغوطاً تنظيمية

وتزامنت هذه التطورات مع تداعيات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب واسعة، ما أعاد إلى الواجهة احتمالات تشديد الرقابة على توسع مراكز البيانات، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن مستويات الديون المرتبطة بتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وقضايا السلامة والحوكمة.

وتراقب الأسواق انعكاس هذه التحولات على خطط شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً أن التوسع في الذكاء الاصطناعي لم يعد مرتبطاً بتطوير البرمجيات والنماذج فقط، بل بات يعتمد على استثمارات رأسمالية ضخمة في البنية التحتية والطاقة والقدرات الحاسوبية.

وفي هذا السياق، يمثل الطرح المحتمل لـ«أنثروبيك» اختباراً مهماً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي ذات التقييمات المرتفعة، وقدرة أسواق المال على استيعاب إدراجات ضخمة في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن العائد الاقتصادي للإنفاق المتسارع في القطاع.

ولا يعني الإفصاح المسحوب أن الشركة حسمت قرارها بشأن حجم الطرح أو قيمته أو توقيته، كما أن الأرقام الواردة فيه لا تمثل شروطاً نهائية أو عرضاً معتمداً للاكتتاب، ما يجعل تفاصيل أي إدراج محتمل رهناً بإعلانات وإجراءات رسمية لاحقة.