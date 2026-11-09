ارتفاع نشاط قطاع الخدمات 0.3% في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي





سجل نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 0.3% خلال أغسطس 2026، مقارنة بالشهر السابق، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الإثنين.

وأظهرت البيانات أن إنتاج الخدمات ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.2% في منطقة اليورو و2.1% في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بأغسطس 2025.

وعلى مستوى الدول الأعضاء، سجلت رومانيا أعلى زيادة سنوية بنسبة 5.2%، تلتها مالطا بنسبة 1.8% والبرتغال بنسبة 1.7%، في حين تصدرت لوكسمبورغ قائمة التراجعات بانخفاض بلغ 5.1%، تلتها بلغاريا بنسبة 2.3% والدنمارك بنسبة 1.9%.