«سوفت بنك» تدرس تحويل استثمارات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى أسواق بديلة

تدرس مجموعة «سوفت بنك» (SoftBank) خياراتها الاستثمارية تحسباً لاحتمال تباطؤ الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وسط تنامي التحديات السياسية والمجتمعية المرتبطة بالتوسع في إنشاء هذه المنشآت، بما قد يدفع المجموعة إلى توجيه جانب من خططها نحو أسواق أخرى.

وقال جونيشي مياكاوا، الرئيس التنفيذي لوحدة الاتصالات التابعة لـ«سوفت بنك جروب»، إن التطورات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة لن تصب بالضرورة في مصلحة الشركة، مشيراً إلى أن المجموعة تتابع تداعيات فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي، إلى جانب تصاعد المعارضة الشعبية لإنشاء مراكز بيانات جديدة، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».

وأوضح مياكاوا أن الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، إلا أن الشركة قد تعيد ترتيب أولوياتها الجغرافية وتمنح أسواقاً أخرى حصة أكبر من استثماراتها التوسعية، إذا أصبحت ظروف العمل في الولايات المتحدة أكثر تعقيداً.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على تنامي تأثير العوامل السياسية والاجتماعية في قرارات الاستثمار بقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي يشهد طلباً متزايداً على مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج والتطبيقات المتقدمة. فإلى جانب توافر التمويل والتقنيات، باتت قدرة الشركات على الحصول على الموافقات اللازمة، وتوفير الطاقة، والتعامل مع اعتراضات المجتمعات المحلية، عناصر مؤثرة في تحديد وجهات التوسع الجديدة.

وبالنسبة إلى «سوفت بنك»، فإن تنويع الأسواق المحتملة يمنحها مرونة أكبر في مواصلة الاستفادة من نمو القطاع، مع تقليل الاعتماد على سوق واحدة، في حال واجهت المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة مزيداً من القيود أو التأخيرات.