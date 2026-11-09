«إنفيديا» في قلب عاصفة تجسس صيني.. وترامب يدافع عن رئيسها التنفيذي

دخلت شركة «إنفيديا» (Nvidia)، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مرحلة من التدقيق غير المسبوق، بعدما أعلن مجلس إدارتها فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك، جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية، في قضية تتجاوز أبعادها الشخصية إلى حساسيات الأمن القومي الأمريكي، ومستقبل صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.

وفي تطور لافت، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدفاع عن هوانغ، واصفاً إياه بأنه «شخص شريف ورائع»، ومؤكداً أنه لا يعتقد أنه ارتكب أي مخالفة، كما أعرب عن أمله في أن تسير الأمور على ما يرام. ونفى ترامب شعوره بالندم لعدم اتخاذ إجراءات بناءً على معلومات استخباراتية سابقة بشأن القضية، قائلاً إنه يعتقد أن هوانغ «رجل شريف، وربما لديه عذر».

وأبدى ترامب استعداده لاصطحاب رئيس «إنفيديا» في رحلته المرتقبة إلى آسيا الأسبوع المقبل، دون أن يؤكد مشاركته في الوفد، في إشارة إلى استمرار دعمه له، رغم حساسية الاتهامات المتداولة.

وجاء موقف ترامب عقب إعلان مجلس إدارة «إنفيديا» تشكيل لجنة من الأعضاء المستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في التقارير الصحافية التي أشارت إلى تعرض هوانغ لعملية استخباراتية أجنبية. وأكد المجلس ثقته بالرئيس التنفيذي وفريقه، مشيراً إلى أنه لا يرى حتى الآن ما يدعو للاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي أو أسرار الشركة تعرضت للخطر، فيما تعهد هوانغ بالتعاون الكامل مع المراجعة.

وتستند القضية إلى تقارير نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، أفادت بأن الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية صينية مرتبطة بشركة «ميغاسبيد» لمراكز البيانات، ومقرها سنغافورة، كانت تعمل لحساب بكين، وتنقل إليها معلومات. وذكرت التقارير أنها أقامت علاقة وثيقة مع هوانغ، البالغ 63 عاماً، من دون وجود صلة قرابة بينهما.

وفي رسالة إلى موظفي الشركة، أقر هوانغ بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره لعائلته وزملائه، قائلاً إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته. لكنه لم يتطرق إلى الاتهامات المتعلقة بالتجسس، أو إلى طبيعة علاقته المزعومة بالمسؤولة الصينية، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بحماية الشركة ودعم الأمن القومي الأمريكي.

في المقابل، رفضت الصين الاتهامات، ووصفت وزارة خارجيتها ما سمته «سردية الجاسوسة الصينية»، بأنها مزاعم لا تستند إلى أدلة، وحملة لتشويه صورة بكين.

وتكتسب القضية أهمية استثنائية بالنظر إلى موقع «إنفيديا» في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، إذ تشغل رقائقها المتقدمة مراكز البيانات والأنظمة المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، كما تخضع صادرات هذه المعالجات إلى الصين لقيود أمريكية صارمة، لمنع وصول التكنولوجيا الأكثر تطوراً إليها.

وحذّر محللون من تداعيات محتملة على الشركة، إذ رأى دان آيفز، المحلل لدى «يوركفيل آيفز»، أن هوانغ يواجه وضعاً بالغ الحساسية، مرجحاً فتح تحقيقات في الكونغرس، وزيادة الضغوط على سهم الشركة، مع وجود مخاطر على مستقبله في منصب الرئيس التنفيذي على المدى البعيد، رغم توقع استمرار بقائه في موقعه خلال الفترة القريبة.

وتزامنت التطورات مع تراجع سهم «إنفيديا» بنحو 5 % في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وسط قلق المستثمرين من انعكاسات القضية على قيادة الشركة وسمعتها وعلاقاتها التنظيمية، فضلاً عن احتمال تشديد الرقابة على مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين.

وبينما لم تظهر حتى الآن أدلة معلنة على اختراق أسرار الشركة، أو تسريب معلومات استراتيجية، يضع التحقيق المستقل «إنفيديا» أمام اختبار دقيق، تتداخل فيه اعتبارات الحوكمة المؤسسية مع الأمن القومي والتنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين، في وقت باتت فيه الشركة إحدى الركائز الأساسية للهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي.