«ستاربكس» توظف 7500 عامل في بريطانيا وتفتتح 500 مقهى بحلول 2031

تعتزم شركة «ستاربكس» الأمريكية تعزيز استثماراتها في سوق المقاهي البريطانية، عبر افتتاح 500 مقهى جديد وتوفير 7500 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2031، في خطة توسعية تستهدف بالدرجة الأولى المناطق الواقعة خارج لندن، وتمنح الشباب فرصاً جديدة لدخول سوق العمل واكتساب الخبرات المهنية في قطاع الضيافة والتجزئة.

وقالت الشركة، في بيان صدر الاثنين، إن حملة التوظيف ستركز على منطقة ميدلاندز وشمال إنجلترا وويلز وإسكتلندا، ضمن توجه لتوسيع حضورها الجغرافي وتعزيز انتشار علامتها التجارية في المجتمعات المحلية، ولا سيما المناطق الواقعة شمال الطريق الدائري المحيط بلندن (M25).

وتأتي الخطة لتضيف 7500 وظيفة إلى قوة العمل الحالية للشركة في بريطانيا، التي يتجاوز عدد موظفيها 18 ألف شخص، فيما تستهدف توفير فرص عمل جديدة على مراحل متزامنة مع افتتاح المقاهي الجديدة، وليس من خلال حملة توظيف فورية واحدة.

وقال دارين كينغ، نائب الرئيس والمدير العام لـ«ستاربكس» في المملكة المتحدة، إن الشركة تفخر بتوفير آلاف الوظائف الجديدة، مؤكداً أن استراتيجيتها «العودة إلى ستاربكس» (Back to Starbucks) تركز على توفير بيئة عمل تتيح للموظفين اكتساب المهارات وتطوير مساراتهم المهنية والشعور بالانتماء إلى فرق العمل.

وأضاف أن الشركة تستهدف جعل الوظائف المبتدئة أكثر سهولة أمام الشباب، موضحاً أن المتقدمين لا يحتاجون إلى خبرة سابقة في قطاع المقاهي، إذ ستوفر لهم التدريب والدعم اللازمين منذ اليوم الأول.

فرص للشباب

وتكتسب خطة التوظيف أهمية في ضوء اعتماد الشركة على الشباب ضمن عملياتها التشغيلية في السوق البريطانية، حيث تقل أعمار أكثر من نصف العاملين في متاجرها التي تديرها مباشرة عن 24 عاماً.

وأشارت الشركة إلى أن بحثاً أجرته بتكليف منها أظهر أن 68% من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً يعتقدون أن الوظائف في قطاعي التجزئة والضيافة يُنظر إليها باعتبارها أعمالاً مؤقتة أو محطات انتقالية، وهو ما تسعى الشركة إلى تغييره من خلال توفير فرص للتدريب والتطور الوظيفي والترقي.

ورحبت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، بالاستثمار، معتبرة أن قطاعي التجزئة والضيافة يمثلان بوابة مهمة لدخول الشباب إلى سوق العمل، واكتساب المهارات والثقة والخبرة، إلى جانب إتاحة فرص حقيقية للتقدم المهني.

عودة إلى التوسع بعد إعادة الهيكلة

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية «العودة إلى ستاربكس» التي يقودها الرئيس التنفيذي العالمي برايان نيكول، والتي تستهدف تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات، بعد مرحلة من إعادة هيكلة الأعمال وإغلاق عشرات المقاهي غير المجدية اقتصادياً في بريطانيا خلال العام الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي خطتها لافتتاح 500 مقهى إضافي في المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس التالية، إلى جانب افتتاح أكثر من 75 مقهى خلال السنة المالية 2026، بعدما أضافت أكثر من 500 متجر إلى شبكتها البريطانية خلال السنوات الخمس السابقة.

وتكشف الحسابات المالية للشركة عن استمرار الاستثمار في السوق البريطانية رغم ضغوط التكاليف؛ إذ ارتفعت إيرادات عملياتها المسجلة في المملكة المتحدة إلى 556.3 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2025، مقابل 525.6 مليون جنيه في السنة السابقة، بنمو يقارب 6%، مدفوعة بزيادة معاملات العملاء والتوسع في شبكة المقاهي.

في المقابل، سجلت الشركة خسارة تشغيلية بلغت 29.8 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بخسارة 27.5 مليون جنيه في السنة السابقة، متأثرة بارتفاع تكاليف المواد والأجور والمزايا الوظيفية والاستثمارات التشغيلية، إلى جانب التكاليف المرتبطة بإغلاق بعض الفروع.

وتعكس خطة افتتاح 500 مقهى وتوظيف 7500 عامل توجه «ستاربكس» إلى الانتقال من مرحلة إعادة الهيكلة إلى التوسع مجدداً في أحد أسواقها الرئيسية في أوروبا، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز الانتشار الجغرافي وخلق فرص عمل جديدة.